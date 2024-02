Pyrénées-Orientales - La caravane Insoumise de la Têt popularise les mesures d'urgence sociale

La France Insoumise a organisé une caravane rurale dans la vallée de la basse Têt vendredi 23 février pour dénoncer l’explosion des prix. Elle a pu ainsi réaliser au cours de la journée, avec l’aide des groupes d’action locaux concernés, 6 moments de rencontre et d’échange avec la population, à Saint-Estève, Le Soler, Millas, Ille-sur-Têt, Vinça et Prades.

Les enseignements clairs, quoique sans surprises. Nos concitoyens sont extrêmement sensibilisés aux réalités de l’inflation et de la vie chère. L’explosion des prix réduit drastiquement leur pouvoir d’achat. C’est ainsi que se nourrir, se chauffer, se loger, se déplacer devient de plus en plus difficile. C’est également de plus en plus insupportable en raison de la croissance vertigineuse des profits accaparés par une minorité de profiteurs de crise. On estime en effet que la moitié de la hausse des prix résulte de la seule augmentation des profits.

La caravane de La France Insoumise a pu de ce fait populariser les mesures contenues dans son programme et qu’elle porte au Parlement : augmentation du SMIC et des minimas sociaux, blocage des prix des produits de première nécessité (comme les produits alimentaires, l’anergie et les carburants), indexation des salaires sur l’inflation, gel des loyers, taxation des super profits, garantie de prix rémunérateurs pour les produits agricoles etc. L’examen des votes au Parlement montre si besoin était l’hypocrisie et la duplicité du gouvernement, de la droite et de l’extrême droite qui votent de concert contre ces mesures qui offriraient pourtant un peu d’oxygène aux françaises et aux français.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise