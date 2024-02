Haute-Garonne - Journée Portes Ouvertes : 170 formations aux métiers de l'Artisanat à découvrir en Occitanie

Leader de l’apprentissage en région avec 9121 apprentis au 1er janvier, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie propose 170 formations dans plus de 50 métiers. Venez les découvrir lors des Journées Portes Ouvertes du réseau, dans tous les territoires.

Alimentation, restauration et hôtellerie, tourisme et sport, maintenance automobile et autres matériels, services, mode et image, métiers d’art, commerce et gestion, bâtiment : du CAP à la Licence professionnelle, le Centre de formation régional de la CMA Occitanie propose 170 formations diplômantes, gratuites et rémunérées, dans plus de 50 métiers.

« Faire le choix de l’apprentissage dans l’Artisanat, c’est apprendre un métier passion en bénéficiant d’une réelle expérience en entreprise, garante d’insertion professionnelle durable », souligne Joseph Calvi, président de la CMA Occitanie.

Un tremplin pour l’avenir

En proximité dans les 13 départements, la CMA Occitanie accompagne les apprenants tout au long de leur parcours : orientation, identification d’un maître d’apprentissage, informations sur les modalités du contrat d’apprentissage et sur les dispositifs d’aides disponibles, sécurisation des parcours pour les personnes en situation de handicap, facilitation des démarches (hébergement, transport, mobilité interdépartementale).

>> Découvrez le catalogue de formation régional.

JPO : prenez date !

Les équipes de la CMA Occitanie accueillent les jeunes en recherche d’orientation, leurs parents et les adultes en reconversion professionnelle lors des Journées Portes Ouvertes des CFA, le 9 mars. L’occasion de s’informer, de visiter les campus, ateliers et installations mises à disposition des apprenants, d’être accompagné pour affiner un projet professionnel, de trouver un maître d’apprentissage ou encore de se renseigner sur la Prépa Apprentissage.

>> Trouvez le CFA proche de chez vous : www.artisanat-occitanie.fr/actualites/a-la-une/journee-portes-ouvertes-2024/