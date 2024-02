ORDRE PUBLIC

Bilan de l’opération « place nette » à Béziers dans le quartier de la Devèze plus de deux semaines après son lancement

La deuxième opération « place nette » voulue par le préfet de l’Hérault François-Xavier LAUCH, en accord avec le procureur de la République Raphaël BALLAND, à Béziers dans le quartier de la Devèze se déroule depuis maintenant plus de deux semaines.

Les opérations « place nette » ont pour objectif de ne laisser aucun répit aux délinquants en renforçant les moyens d’enquête et en occupant le terrain pour rendre aux habitants des quartiers un cadre de vie apaisé. Elles sont le fruit d’une nouvelle alliance entre les services de l’État (police administrative sous l’autorité du préfet, et judiciaire sous la direction du procureur de la République), les collectivités territoriales et de nombreux acteurs comme les bailleurs sociaux.



Plusieurs opérations coordonnées d’importance se sont déroulées depuis le lundi 5 février dans ce quartier classé politique de la ville impacté par le trafic de stupéfiants :

vaste opération judiciaire le premier jour générant des interpellations et permettant la dissolution d’un point de deal ;

fouilles des parties communes et des caves ;

contrôles d’identité sur réquisition du procureur de la République ;

recherches de stupéfiants et d’armes avec l’appui de chiens spécialisés ;

sécurisation de la voie publique et des transports en commun ;

contrôles CODAF de commerces en présence de la PAF, DDFIP, DDPP, Inspection du travail et de l’URSSAF ;

contrôles routiers ;

enlèvement systématique des véhicules dits « ventouses » ;

amélioration du cadre de vie pour empêcher la réinstallation du point de deal : abaissement d’un mur et destruction d’un escalier, nettoyage des espaces urbains et des parties communes, élagage de la végétation servant de cache aux stupéfiants ;

prévention de la délinquance : actions de sensibilisation dans le collège du secteur.



90 policiers sont mobilisés quotidiennement dans le quartier de La Devèze à Béziers depuis le commencement de l’opération place nette.

Les forces de l’ordre ont contrôlé près de 2000 personnes et 1600 véhicules. Ces derniers ont procédé à 28 interpellations ayant mené au placement en garde à vue de 11 personnes, avec 10 personnes poursuivies dont 5 placées en détention provisoire dans le cadre de la procédure initiale de trafic de stupéfiants. 4 personnes ont été interpellées par les services de la Police aux Frontières : placées en rétention administrative elles ont fait l’objet de mesures préfectorales d’OQTF.

5 067g de résine de cannabis et d’herbe de cannabis, 201 grammes de cocaïne et 3 460 euros ont été saisis ainsi que de nombreux sachets de conditionnements de stupéfiants. 39 amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées, dont 4 pour usages de stupéfiants et 35 pour défauts de permis de conduire - assurance.

26 commerces ont été contrôlés dans le cadre d’une opération du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude. Le CODAF est l’instance départementale chargée de lutter de manière coordonnée contre les fraudes aux finances publiques, les fraudes sociales et le travail illégal, ainsi que les fraudes fiscales et douanières. Ainsi les services de la DDFIP ont pu procéder à la saisie de 3 161 euros, les services des douanes ont saisi 3kg de tabac à narguilé et 12 pots de miel aux propriétés érectiles. Les agents de la DDPP, lors de leurs contrôles, ont constaté 21 infractions en terme d’hygiène, de loyauté des informations et d’absence de traçabilité des produits. Le travail de vérification des salariés effectué par les agents de la DDETS est encore en cours.

La situation est calme dans le quartier. Le deal a cessé grâce à la présence quotidienne des policiers nationaux et municipaux.

Je tiens à remercier l’engagement de la ville et du bailleur social pour les travaux d’amélioration menés dans le quartier de la Devèze.

Cette année, 5 opérations « place nette » seront menées dans l’Hérault en zone police et une opération par mois sera menée en zone gendarmerie.

Le travail continue.