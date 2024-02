Perpignan - La Villa Duflot, une parenthèse enchantée entre spa et gastronomie à Perpignan

"Un Sanctuaire de Détente et de Gastronomie : Bienvenue à la Villa Duflot, Perpignan"

La Villa Duflot, une adresse incontournable à Perpignan, est bien plus qu'un simple hôtel 4 étoiles. Fondée en 1995 par André Duflot, cette somptueuse demeure aux teintes terracotta et beige abrite un spa Nuxe d'exception, offrant à ses hôtes une véritable parenthèse enchantée.

Imaginée comme un cloître, la villa s'articule autour de 52 chambres, chacune dotée d'une terrasse privative offrant une vue sur les magnifiques jardins. Membre exclusif des Collectionneurs, cet établissement allie luxe discret et atmosphère apaisante, au cœur de l'effervescence de Perpignan.

À la Villa Duflot, deux univers décoratifs se marient avec élégance : une aile Art Déco empreinte d'histoire et de caractère, et une aile contemporaine et colorée, reflétant l'accueil chaleureux propre à la culture occitane.

Les délices culinaires proposés au restaurant de la villa sont à l'image de leur cadre : raffinés et inspirés par le terroir catalan. Les produits du terroir et de saison sont magnifiés dans des plats gastronomiques, mettant en avant l'audace des associations et la richesse de la cuisine méditerranéenne traditionnelle. Agneau El Xaï, cochon Tirabuixò, poissons frais de la pêche locale, tous sublimés par les saveurs authentiques du pays.

Le spa Nuxe, véritable oasis de bien-être, offre une expérience sensorielle unique. Entre matériaux nobles, couleurs apaisantes et végétation luxuriante, cet espace invite à la détente et à la relaxation. Hammam, sauna, balnéo et douche sensorielle complètent cette offre de soins d'exception.

Située à Perpignan, la Villa Duflot se dresse comme une oasis de tranquillité au sein de la vibrante ville catalane. Avec son mariage harmonieux entre luxe discret, gastronomie raffinée et bien-être absolu, la Villa Duflot promet une expérience inoubliable à ses hôtes, invitant chacun à une escapade sensorielle où le temps semble suspendu, et où chaque instant est une invitation à la détente et à la sérénité.

HOTEL RESTAURANT VILLA DUFLOT

Avenue Charles Deperet

Rond Point Albert Donnezan

66000 Perpignan

https://www.villa-duflot.com/fr/