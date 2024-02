Montpellier - Digital 113 booste l'international chez les entreprises du numérique

Le cluster Occitan lance un nouveau parcours international à destination des entreprises du numérique en Occitanie. Digital 113 s’est entouré de partenaires comme AD’OCC et les acteurs de l’export pour proposer un accompagnement complet : conférences, ateliers, formations et rencontres business sont prévues à chaque destination. Le parcours international et sa première destination (Espagne) seront présentés le 07 mars à la Halle de l'Innovation de Montpellier.

Avec un excédent commercial de 10,3 milliards d’euros, l’Occitanie figure parmi les régions championnes de l’export [1]. Le secteur des produits informatique, électronique et optique est classé 3ème avec un excédent commercial de 1,2 milliards d’euros [2]. Malgré une dynamique évidente en région Occitanie, les PME du numérique sous-exploitent l'export : au niveau national, seulement 33% d’entre elles exportent [3]. La méconnaissance des marchés étrangers et le manque de moyens financiers les freinent, malgré les dispositifs existants.

Une destination et un parcours en 4 étapes

Digital 113 lance un nouveau parcours international, destiné à la fois aux entreprises du numérique qui n’exportent pas et à celles qui souhaitent accélérer leur développement. Axe stratégique du cluster occitan, Digital 113 a rassemblé tous les acteurs et experts de l’international et propose une destination différente à chaque semestre (pays ou région). Cette approche globale permet d’appréhender chaque destination sous les différents prismes, qu’ils soient business ou culturels.

Digital 113 et ses partenaires ont défini 4 étapes suivant un ordre chronologique :

1) Une conférence avec des institutionnels (AD’OCC, BPI France…) et des experts privés (Salveo, entreprises déjà implantées à l’international comme Synox…) présentent un pays cible : dispositifs, dernières tendances économiques, opportunités et risques.

2) Des Factory : des groupes de travail thématiques pilotés par des acteurs économiques & experts abordent des sujets variés transversaux (Rh, Communication & Marketing, Financement, Sales…).

3) La Digital Academy : des formations courtes qui répondent à des problématiques concrètes de l’internationalisation sur le plan commercial, juridique, linguistique, logistique ou marketing.

4) Les Rencontre Business : sous la forme salons professionnels, de learning expedition ou de rencontres BtoB intercluster, la Rencontre Business facilite les opportunités commerciales, les partenariats stratégiques et les synergies entre acteurs internationaux.

Table-ronde le 07 mars à la Halle de l'Innovation de Montpellier

Une table ronde réunira des experts de l’international et de l’Espagne le 07 mars de 18h15 à 20h30 à la Halle de l'Innovation de Montpellier en présence notamment de :

Sebastian Alvarez – Directeur Commercial CCI France Espagne de Madrid

Arnaud LEURENT – Managing Director chez Salveo

Claudia ZIMMER – Conseillère du commerce extérieur de la France & CEO de Cyme

Emmanuel Mouton, CEO de Synox et Président du cluster Digital 113

Animatrice : Angélique CACHEUX chez AD’OCC – Chargée de Mission Marchés France & Export – Filière Numérique

La table-ronde permettra d’identifier les opportunités, les stratégies et les leviers pour conquérir le marché numérique espagnol.

Ce sera également l'occasion de présenter le parcours international de Digital 113 et de signer la convention avec les différentes parties prenantes.

L’inscription à cette table-ronde est gratuite et ouverte à tous sur le site de Digital 113.

L’Espagne : le pays où les start-up françaises s’exportent le plus

Les exportations françaises en Espagne ont enregistré une augmentation annuelle de 17,9 % pour atteindre 36,3 milliards d’euros en 2021 [4]. La France est le 2ème investisseur en Espagne, après l’Allemagne, avec plus de 2 800 filiales d’entreprises françaises [4].

Territoire voisin de l’Occitanie et culturellement proche, l’Espagne se démarque sur la scène internationale en matière de numérique et de technologies. Le pays connaît une croissance exponentielle sur le marché du cloud, de la cybersécurité, des ICC (industries culturelles et créatives) et de l'IoT (L'Internet des objets), offrant ainsi de nombreuses opportunités pour les entreprises numériques françaises. L’Espagne est d’ailleurs le pays européen où les start-up françaises s’exportent le plus [4].

Synox, éditeur montpelliérain de solutions IoT, l’a bien compris en implantant sa première filiale étrangère à Valence, à l’automne 2022.

“ L'IoT prend de l'ampleur actuellement dans la péninsule ibérique. Le territoire compte des fabricants de hardware importants, comme Libelium, et de nombreuses expérimentations en smart city, notamment à Barcelone et Lisbonne. Le secteur des transports y est très dynamique. Le marché ibérique, voisin pour nous qui sommes à Montpellier, représente par ailleurs une bonne porte d'entrée vers le Brésil, l'Argentine et l'Afrique. “

Emmanuel Mouton, CEO de Synox et Président du cluster Digital 113