France - Lancement de l'appel à candidatures de la deuxième édition du Prix Art Éco-Conception

Après le succès de la première édition du Prix Art Éco-Conception en 2023, Art of Change 21 continue son action envers les artistes et la transition écologique dans l’art contemporain, avec une deuxième édition en 2024. L’appel à candidatures est ouvert du 5 février au 10 mars 2024 et 12 lauréat·es seront révélé·es le 2 avril 2024 au Palais de Tokyo.

Le Prix Art Éco-Conception est remis au Palais de Tokyo, dans le cadre d’une cérémonie précédée d’un Jury prestigieux. Il récompense 12 lauréat·es, sous forme d’un accompagnement sur-mesure au Palais de Tokyo visant à développer leurs connaissances et leur expertise en matière d’environnement et à les accompagner dans la réduction de l’impact environnemental de leur pratique artistique. Les lauréat·es reçoivent également une gratification financière de 1 000 euros.

Cet accompagnement est organisé par Art of Change 21 avec des professionnels et experts en environnement reconnus et investis dans le secteur de l’art, ainsi que des artistes engagés dans la démarche. Il se déroulera sur trois journées, d’avril à juin 2024.

La première édition 2023 témoigne de l’importance d’une telle initiative et des attentes grandissantes des artistes en matière de responsabilité environnementale. À la suite de celle-ci, 100 % des lauréats se sont déclarés satisfaits de l’accompagnement et plus de 90 % ont déclaré que cet accompagnement fera évoluer leurs pratiques.

Véritable terrain d’expérimentation et d’innovation en matière de transition écologique des pratiques artistiques, le Prix Art Éco-Conception permet de mutualiser les meilleures avancées. Il donne les moyens aux artistes de s’adapter à un monde confronté au réchauffement climatique et à la chute de la biodiversité, mais aussi d’anticiper les grandes mutations à venir.

L’appel à candidatures

L’appel à candidature est lancé le 5 février 2024 et se clôturera le 10 mars 2024. La candidature consiste en un simple questionnaire en ligne, rapide à remplir, il ne s’agit pas d’un appel à projets. Le Prix est ouvert à tous les artistes plasticiens âgés de plus de 18 ans, français ou étrangers résidant en France, n’ayant pas le statut étudiant. Les candidatures sont ouvertes à toutes les pratiques artistiques des arts plastiques et visuels. Le fait d’avoir déjà une démarche environnementale n’est pas un prérequis.

Le Jury

Le Jury de l’édition 2024 est composé d’acteurs éminents du monde de l’art et de l’environnement : Alice Audouin (fondatrice d’Art of Change 21), Julie Crenn (commissaire indépendante), Guillaume Désanges (président du Palais de Tokyo), Yvannoé Kruger (directeur de Poush), Valérie Martin (Cheffe du service Mobilisation Citoyenne et Médias de l’ADEME), Arnaud Morand (Directeur des arts et de l’innovation Afalula), Emmanuel Tibloux (directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs), Lucia Pietroiusti (directrice d’Ecologies, Serpentine Galleries), Fabien Vallerian (directeur Art et Culture de la Maison Ruinart), ainsi que Marion Waller (directrice du Pavillon de l’Arsenal).

Les intervenants

Parmi les experts et artistes qui accompagneront les lauréats en 2024 : les artistes Julian Charrière, Marion Laval-Jeantet (Art Orienté Objet), Théo Mercier... Les experts, Cédric Carles, co-fondateur de Paléo-Energétique et du Solar Sound System, Fanny Legros, fondatrice de Karbone Prod, Raphaël Ménard, architecte et ingénieur post-carbone, Emmanuelle Paillat, pionnière de la comptabilité carbone, Lucia Pietroiusti, directrice d’Ecologies aux galeries Serpentine...