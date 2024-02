Tarbes - Spécial Pâques : Haricot Tarbais & Agneau ou Haricot Tarbais & chocolat, 18 recettes gourmandes

Emblème de la gastronomie du Sud-Ouest à l’occasion des fêtes de Pâques, le Haricot Tarbais séduira toute la famille. Ce petit grain sec à la forme originale, fondant en bouche et extrêmement léger, ravira les papilles une fois de plus par ses saveurs incomparables. Fruit de l’excellence d’un savoir-faire séculaire, il est estampillé Label Rouge et IGP depuis plus de 20 ans !

Traditionnellement consommé à Pâques, le Haricot Tarbais se décline au gré des saisons, en cassoulet et garbure, en espuma, velouté, salade… et même en dessert ! Laissant libre cours aux esprits gourmands et créatifs.



Plusieurs chefs et blogueurs proposent leur recette à l’occasion de Pâques :

•Agneau au Marsala et Haricots Tarbais - par Stéphanie Valade, blog « Cuisine moi un mouton »

•Pain de viande d'agneau, Haricots Tarbais et petits légumes - par Isabelle BECKERS, blog « Pourquoi pas »

•Boulettes d agneau et Haricots Tarbais - par Dorian NIETO, blog « Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça… »

•Carré d agneau & ses Haricots Tarbais accompagnés d une barquette végétale

par le Chef Pierre LAMBINON, restaurant Py-R (Toulouse) VidVidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pcYmfqNcf7A

-Haricots Tarbais & Agneau de lait des Pyrénées rôti en croûte de Miso par les Chefs Hideyuki KOBAYASHI et Hiromi MINE, restaurant L’Arpège (Tarbes) Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ct7lLAXjTOw

-Carré filet d'agneau pané au pain d'épices & flan de Haricots Tarbais par le Chef Xavier SPADILIERO, restaurant le Réverbère (Vic-en-Bigorre) Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9mK8yn078bg

•Gigot de mouton aux Haricots Tarbais

•Haricots Tarbais carrcarré d agneau des Pyrénées, veloutvelouté de carottes par le Chef MOUSTACHE et AndrAndré BATLLE (Toulouse) VidVidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mXvTnsapYtU

-Boulettes d’agneau au condiment harissa, houmous de Haricot Tarbais par le Chef Franck SESSA – Restaurant l’Entrepotes à Toulouse Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Mxw3G74x4S4

• Haricot Tarbais et Agneau du Quercy par le Chef MOUSTACHE - Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bpNHLtaqiv0

-Filet d’agneau en croûte végétale et Haricots Tarbais par les élèves du Lycée Lautréamont de Tarbes Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=f5wD4gZDVlU&t=78s

-Cassoulet de Pâques aux Haricots Tarbais - par Sophie François-Mülhens, blog « Dans la cuisine de Sophie »

• Haricot Tarbais en 3 textures pour les fêtes de Pâques par le Chef Christophe – 750 Grammes - Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JzyI8n70DSI&t=3s

• Souris d’agneau et Haricots Tarbais, au thym et au miel - par Nadine Barbottin, blog « Mamscook »



Desserts

• Fondant au chocolat noir, Haricots Tarbais & noisettes – par Margaux Letort, diététicienne, blog « recettes100faim »

• Muffins au chocolat & Haricots Tarbais - par Sabine Amadieu du blog « Confit Banane »

• Brownie aux Haricots Tarbais - par Marie-Laure Grandoulier - Blog « Blanc Coco » -

• Brownie aux Haricots Tarbais - par Isabelle Beckers - Blog « Pourquoi pas ??? » (version sans lactose)

Et vous, laquelle allez-vous réaliser cette année ?

Renseignement complémentaire sur le www.haricot-tarbais-tradition.fr

et recettes en vidéos disponibles au www.youtube.com/user/leharicottarbais