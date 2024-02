Gignac - Les bénévoles du comité des fêtes mis à l'honneur par la FNCOF

Le samedi 10 février, s’est déroulée l’assemblée générale du comité des fêtes de Gignac dont l’objet est de créer des animations tout au long de l’année pour l’animation de la commune.

La séance à été ouverte par le président Sébastien Vallée qui est également administrateur national de la FNCOF – Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités et délégué départemental pour le département de l’Hérault.

La FNCOF permet à ces adhérents outre de bénéficier de remises non négligeable sur la SACEM à chaque festivité par exemple et de suivre des formations pour mieux appréhender les différentes règlementations et pour aider aux différentes demandes de subventions auprès des institutions publiques mais également de bénéficier d’un soutien auprès de la plus grande fédération des fêtes de France reconnue tête de réseau par les pouvoirs publics qui défend et valorisent nos fêtes et nos traditions.

Le président Sébastien Vallée à remercier Mme Durand Véronique qui était présente pour représenter Mr Jean François Soto maire de Gignac ainsi que l’ensemble des élues et des employés tant du service technique que de la communication et chargé des associations pour l’aide et le soutien apporter au comité des fêtes pour le bon déroulement des festivités.

L’assemblée générale a été l’occasion de revenir sur l’année 2023 qui été riche en festivités et rencontre avec désormais le traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre qui d’années en années s’enrichit de nouveautés et fait un succès, le comité a soutenu la candidature de Mlle Languedoc Roussillon 2022 Coraly Mary qui a été élue Mlle France 2023.

Les bénévoles du comité ont également répondu présents pour participer au 3eme festival mots parleurs lors d’une déambulation festive qui s’est déroulée dans les rues de GIGNAC en partenariat avec la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

Le comité était également présent pour le carnaval, son traditionnel loto, pour les aubades de la fête de l’âne, le 14 juillet à la Meuse, la soirée place au terroir en partenariat avec l’office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-désert Vallée de l’Hérault et la ville de Gignac, le comité a parciper pour la fête des associations puis pour la foire de Gignac avec une soirée dansante au chai de la gare avant de poursuivre avec le festi’noel une année 2023 bien rempli qui c’est termine sous les plumes et les paillettes de la troupe froufrou folie’s et les mets de délices traiteur un réveillon de la Saint Sylvestre inoubliables pour l’équipe de bénévoles du comité des fêtes avec de nombreux remerciements des participants.

L’assemblée c’est poursuivi avec la présentation des comptes de l’association qui ont été approuvé à l’unanimité et la présentation des festivités 2024 auquel le comité participera avec quelques nouveautés qui serons divulgués dans l’année, on peut déjà vous dire que nous serons présents pour les festivités de l’ascension, la soirée du 14 juillet à la Meuse, la place au terroir, la traditionnelle foire de Gignac et bien sur le réveillon de la Saint Sylvestre.

Les partenaires ont également été mis à l’honneur, le comité remercie d’ailleurs Area Gym qui a contribué pour la prochaine réalisation de ces nouveaux maillots et recherche d’autres partenaires pour finaliser cette action et devenir partenaires de l'association.

Après la présentions d’un petit film retraçant l’année 2023, la plus jeune bénévoles Laura Vallée 12 ans a reçu la médaille du bénévolat de la FNCOF et la doyenne Josyane Mestre n’a pas été oubliés puisqu’un joli bouquet lui a été offert pour saluer le lien intergénérationnel créer par l’association.

Les bénévoles ont également été récompenser en recevant des mains du président le diplôme du bénévolat de la Fédération Nationale des Comités et organisateurs de Festivités (FNCOF).

L’assemblée générale à été également l’occasion d’accueillir de nouvelles recrues, avant de se terminer autour du verre de l’amitié

Présentation du bureau 2024 du Comité des fêtes de Gignac (34)

Président : Sébastien Vallée

Vice-président : Cyrille Paulet

Secrétaire et trésorière : Alexandra Vallée

Secrétaire adjointe : Sandrine Bednarek

Trésorière adjointe : Camille Michel

Administratrices et administrateurs :

Valérie Jamet, Juan Garcia, Nathalie Trouillet, Elvis Kounkou, Rita Negro, Jérôme Oliver, Éric Vallée, Odette et Richard Ramond.

