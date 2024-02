Occitanie - Le CHU de Toulouse est Lauréat des Trophées des Leaders Bienveillants (Préventica)

Le CHU de Toulouse est récompensé par les Trophées des Leaders Bienveillants de Préventica pour son initiative terrain en matière de prévention des risques pour la Santé et au Travail : le projet ACCESS (Addictions Consultations Confidentielles Entraide et Soins aux Soignants).

Préventica est un organisme dédié à la santé et à la sécurité au travail. Il récompense depuis plusieurs années déjà les organisations et conduites de projets qui se distinguent par des approches innovantes, déterminées, poursuivies, à l'échelle d'une PME ou d'une grande organisation, dans tous les secteurs d'activité.

Le projet ACCESS du CHU de Toulouse vise à apporter des consultations confidentielles sur les addictions aux professionnels de santé, intégré dans la vision globale de l’établissement axée sur la prise en charge et le soutien des soignants. L’initiative répond à un besoin crucial en facilitant l’accès aux soins addictologiques pour les professionnels de santé, souvent réticents en raison de la stigmatisation.

Lancé il y a cinq ans, ACCESS est en phase initiale, nécessitant un déploiement plus large pour répondre à la demande croissante et offrir des locaux dédiés aux soignants. Inspiré par les constats de consultations en addictologie révélant des prises en charge tardives des soignants, le projet vise à briser les barrières en mettant l’accent sur la confidentialité et la réactivité. Le projet a progressé avec un personnel dédié à mi-temps, impliquant un psychiatre, une infirmière, un psychologue, et une partie du secrétariat du service d’addictologie.

ACCESS a réussi à briser le tabou des addictions chez les soignants. Les solli- citations augmentent chaque année, témoignant de l’importance de dévelop- per davantage ce dispositif. Cependant, des défis persistent, notamment le manque de moyens et de visibilité, entravant l’expansion nécessaire.

Le projet a une portée significative, envisageant des étapes futures telles que l’expansion dans des locaux dédiés, l’intégration de l’aspect somatique, et la sensibilisation des étudiants aux risques professionnels. L’objectif à long terme est de faire d’ACCESS un lieu ressource dédié aux soins aux soignants, en collaboration avec divers acteurs du territoire concernés par la santé des professionnels de santé.