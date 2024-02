Occitanie - Deux CHU en Occitanie Lauréats des Trophées des Leaders Bienveillants de Prévention

Les CHU de Montpellier et de Toulouse sont Lauréats des Trophées des Leaders Bienveillants, décernés par Préventica.

A travers ce prix, les CHU de Montpellier et de Toulouse dévoilent leurs bonnes pratiques managériales déployées sur le terrain en termes de prévention des risques pour la Santé et au Travail. Depuis plusieurs années déjà, Préventica, organisme dédié à la santé et à la sécurité au travail, récompense les organisations et conduites de projets qui se distinguent par des approches innovantes, déterminées, poursuivies, à l'échelle d'une PME ou d'une grande organisation, dans tous les secteurs d'activité.

Zoom sur l'initiative du CHU de Montpellier - Accompagner l’équipe et les projets, par la pratique de l’intelligence collective : Le LAB Appréciatif propose une approche d’accompagnement d’équipe et des projets par la pratique de l’intelligence collective, notamment la démarche Appréciative en se connectant aux ressources et forces de terrain.

Zoom sur l'initiative du CHU de Toulouse - ACCESS : Addictions Consultations Confidentielles Entraide et Soins aux Soignants. Accompagner les soignants : crainte du manque de confidentialité, peur d’être stigmatisé, automédication, méconnaissance des structures de soin, manque de réactivité des dispositifs existants... les soignants consultent tard et souvent dans des situations de crises. Un dispositif adapté permet un recours aux soins plus précoce.