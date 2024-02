Haute-Garonne - Double foyer, le film tourné à Toulouse à découvrir en salle et sur les lieux de tournage toulousain

Double foyer, le film tourné à Toulouse à découvrir en salle et sur les lieux de tournage toulousains

La douceur de l’Occitanie et la ville de Toulouse sont au cœur du nouveau film de Claire Vassé, Double foyer. Une comédie attendrissante qui dévoile le quotidien d’un couple qui a décidé de vivre dans deux logements séparés. Lili et Simon s’aiment, mais n’habitent pas ensemble. Abel, l’enfant de cet amour, vit entre deux maisons. Un jour, les accidents de l’existence remettent en question leur mode de vie... Un film à découvrir dès le 21 février dans les salles alors que les coulisses du film sont d’ores et déjà accessibles sur trois des lieux de tournage, à Toulouse, dans un format inédit.

Double foyer, Toulouse au cœur

C’est avec ce film que la romancière Claire Vassé a choisi de faire de la ville rose un acteur à part entière. Parce qu’elle aimait son soleil, sa lumière, ses façades, la simplicité des gens qui y vivent, elle a voulu y planter le décor et raconter la vie de gens ordinaires dans ces lieux. « Triste et émouvante coïncidence, depuis le tournage, les occupants du garage de Simon et de l’appartement de Lili ont, chacun pour des raisons différentes, dû quitter ces endroits où ils aimaient vivre. Mon film se fait donc la mémoire de ces deux espaces. »

« Et la réalité a rejoint la fiction avec Sébastien Julien, ce garagiste plein de poésie qui habitait justement au-dessus de son garage, comme je l’avais imaginé dans un premier temps ! Et qui a eu la gentillesse de nous autoriser à

y tourner » précise la réalisatrice. Avec ce garage, la réalité a fait plus que rejoindre la fiction, elle l’a nourrie. Ce lieu est un vrai décor de cinéma, avec ces fenêtres intérieures du bureau qui surplombent le garage et font face à celle de la chambre d’Abel. Et cette petite coursive qui sépare l’espace professionnel et l’espace domestique, permettant, comme chez Lili, tout un jeu de perspectives, de circulation de vie, un espace ouvrant sur un autre... » L’idée de pouvoir faire découvrir ce garage au plus grand nombre notamment a rapidement germé.

La région Occitanie a participé au financement de ce premier film. Alors honneur aux Toulousaines et aux Toulousains, une avant-première en présence de la réalisatrice et de Max Boublil aura lieu dans la ville rose le 20 février, veille de la sortie officielle du film. Dès aujourd’hui, les habitants de Toulouse, ainsi que toutes celles et ceux qui ont le plaisir de visiter cette magnifique ville, sont invités à découvrir des images exclusives du tournage dans 3 lieux emblématiques du film : le garage, le bar et le parc.

Spotsyde, une nouvelle façon inédite et gratuite de découvrir les coulisses d’un film

Le ciné-tourisme est un phénomène réel et très prégnant. C’est le 2e motif le plus important quant au choix des destinations touristiques1. Séduire les voyageurs par le biais du cinéma ou des séries est devenu aujourd’hui un enjeu stratégique. Les visiteurs aiment se rendre sur des lieux de tournage, revivre des scènes mythiques de leurs films préférés, marcher dans les pas de leurs acteurs fétiches.

Double foyer et la région Occitanie ouvrent le bal d’un nouveau format de découverte des coulisses du cinéma. Avec Spotsyde, les utilisateurs de cette application vont pouvoir accéder à des extraits d’un film tourné au cœur de Toulouse, avec le privilège de voir des scènes coupées visibles uniquement via l’appli.

1 étude menée par Hotels.com, Abritel et Expedia.fr fin 2022

Créée en 2023, Spotsyde est une application mobile gratuite (disponible sur iOS et Android) qui offre des vidéos géolocalisées valorisant un lieu comme pour trois des scènes de Double foyer. Spotsyde permet à tous ceux qui le souhaitent de contribuer et de partager du contenu exclusif dédié à un lieu particulier autour de son histoire, d’une anecdote ou de sa beauté par exemple. Plusieurs catégories sont définies pour le moment mais elles évolueront selon les usages : street art, cinéma, Histoire, événement, sport, témoignage, avis, tourisme, divertissement, musique/danse, nature, fiction... Les vidéos peuvent durer de 10 secondes jusqu’à plusieurs minutes.

Pour la première fois, avec l’accord des producteurs, des distributeurs et de l’équipe du film Double foyer, Spotsyde propose des extraits et des scènes coupées du film. L’occasion de découvrir trois lieux de tournage toulousains :

- le bar, avec une incroyable scène coupée où Pierre Rochefort rejoue une scène mythique de Alien 2

- le parc, proposant une scène interrompue par un événement inattendu

- le garage, avec un joggeur qui aurait pu gêner la scène. Mais Max Boublil ne s’en laisse pas compter et la scène sera gardée au montage.

Les contenus sont ouverts à tous, accessibles « à proximité ». Si on n’est pas physiquement au plus proche du lieu du tournage, on a accès à un teaser de 5 secondes qui encourage à se rendre sur le lieu précisément pour accéder à l’entièreté des vidéos.

Pour son créateur Pascal Hostachy, Spotsyde est un magnifique terrain de jeu pour le cinéma.

« En croisant le chemin de réalisatrices comme Claire Vassé, de producteurs comme Takami ou Logical, et bien entendu de distributeurs comme Nour Films, les choses se sont mises en place très naturellement. Proposer aux promeneurs des extraits de films tournés ici et là, c’est tellement simple et riche à la fois. Riche pour le promeneur et simple à réaliser pour le producteur ou distributeur. Des discussions sont avancées avec d’autres grands acteurs du secteur cinématographique qui devraient s’emparer très prochainement de cette opportunité. »

Le monde du cinéma accueille favorablement cette innovation

« Dans l’accompagnement de la sortie d’un film et de sa vie (notamment en VOD), l’approche proposée par Spotsyde est une excellente idée : offrir aux personnes proches des lieux de tournage d’accéder à des extraits et scènes coupées peut donner envie de (re)voir le film. »

Karine Blanc, Takami production (producteur)

« Valoriser un film via ses lieux de tournage permet de créer des liens forts avec le public et nos partenaires. C’est un outil efficace et simple à mettre en œuvre par la production. »

Frédéric Fiore, fondateur de Logical Pictures (producteur)

« Proposer un film au public, en tant que distributeur, requiert de maximiser son engagement, pour en faire des spectateurs. Leur donner accès à des contenus exclusifs et leur permettre de faire partie de l’aventure que constitue un tournage augmentent fortement leur engagement. Spotsyde est un nouvel outil et une opportunité pour le distributeur qui doit consacrer de plus en plus de ressources à la campagne digitale autour de ses projets. » Manuel Chiche, fondateur de The Jokers Films (distributeur)

"L'idée originale et inventive de mettre en avant le cinéma grâce à ses lieux de tournage et des extraits exclusifs nous a tout de suite enthousiasmés, à l'heure où la communication digitale est de plus en plus importante et nécessite de sans cesse se réinventer. Nous sommes très heureux d'accompagner la sortie de Double foyer et de participer à la création de Spotsyde à cette occasion." Patrick Sibourd, Nour Films (distributeur)