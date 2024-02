Pyrénées-Orientales - Le Soler : des ateliers bien-être pour les séniors.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose des ateliers bien-être pour les séniors. Ces ateliers gratuits, conçus pour promouvoir la santé et le bien-être des personnes âgées, offrent une opportunité précieuse de se détendre, de se revitaliser et de cultiver une meilleure qualité de vie.

Pour informer les aînés de cette opportunité, un mini salon se tiendra le lundi 26 février à 9h30 à la Médiathèque Martin Vivès, située rue de la Libération. Au cours de cet événement, les résidents auront l'occasion de découvrir en détail le programme des ateliers ainsi que les intervenants qui les animeront. Mme Myriam RIOLS, spécialiste des soins psychocorporels, Mme Gaudérique BOUVIER, professeur de yoga, et Mme Emmanuelle LEPAIX, aromathérapeute, partageront leur expertise avec enthousiasme. La matinée se conclura par une collation conviviale, comprenant thé, café et biscuits.

Les ateliers, qui se dérouleront de mars à juin 2024, seront articulés autour de trois disciplines (l’aromathérapie et phytothérapie, la relaxation et massages puis le yoga doux) pour accompagner les participants au fil des saisons. En mars, la thématique sera axée sur l'arrivée du printemps, avec pour objectif de favoriser la zénitude et le bien-être. En avril, place au grand nettoyage de printemps avec un focus sur l'éveil des sens. En mai, l'accent sera mis sur la stimulation de l'énergie vitale, invitant chacun à suivre ses passions. Enfin, en juin, les ateliers permettront d'accueillir l'été en accroissant sa vitalité et son dynamisme.

Ces rendez-vous réguliers offriront une occasion précieuse aux séniors de maintenir leur forme de manière naturelle, ludique et diversifiée. En plus de promouvoir le bien-être physique et mental, ces ateliers favorisent également les interactions sociales et le partage d'expériences entre les participants, contribuant ainsi à renforcer le tissu social de la ville.

Cette initiative bénéficie du soutien de plusieurs acteurs institutionnels de la région, notamment l'association "Un temps pour soi, Occitanie" et la CARSAT Languedoc-Roussillon (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail). Au total, ce sont douze ateliers qui seront proposés, offrant ainsi une ample palette d'activités tout au long du printemps.

Pour les séniors, ces ateliers représentent bien plus qu'une simple série d'activités. Ils incarnent un engagement en faveur du bien-être et de la santé pour tous, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement et à la vitalité des aînés de la commune.