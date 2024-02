Sète - L'Anna Maria 4 : Une péniche à respirer, voyager, rencontrer, boire, manger, rire et rêver

L'Anna Maria 4 : Une péniche à respirer, voyager, rencontrer, boire, manger, rire et rêver

Une fois qu'on l'a essayée, on ne peut que l'adopter. On y vient, on y revient… Pour dormir bercé comme un bébé dans l'une de ses cabines confortables, pour manger avec vue sur l'eau, pour profiter de la grande terrasse en bois, de la salle commune et de la grande cuisine ouverte.

Construite aux Pays-Bas en 1957, Anna Maria 4, un beau spécimen de 38 mètres de long, a eu une très jolie vie en tant que barge de transport de légumes et de bulbes de fleurs. Aujourd’hui, après deux ans de rénovation, elle est devenue un gîte confortable et convivial pouvant accueillir jusqu’à douze personnes.

Six cabines confortables, avec lits de 160 cm de large, du linge immaculé, des rangements pratiques, la climatisation et évidemment des hublots avec vue sur l’eau. Chaque cabine dispose de sa salle-de-bain avec WC, l’une d’elle a même une baignoire. Dans cette partie « nuit », machine-à-laver et sèche-linge sont à disposition des hôtes.

La salle commune, spacieuse, comprend une cuisine à vivre propice aux repas faits tous ensemble. Cuisinière au gaz, frigo, congélateur, cave à vin, lave-vaisselle, grande table conviviale et coin salon.

Les espaces extérieurs ont également été entièrement repensés. Le pont central, d’environ 20m carrés, est protégé de la pluie et du soleil. Le pont avant, d’environ 70m carrés, avec son sol et ses banquettes en bois, permet de lézarder au soleil, d’y prendre l’apéro, de faire la sieste ou du yoga, selon vos envies.

Installée sur le quai de la République, en plein cœur de Sète, la péniche est mobile et itinérante une semaine sur deux en haute saison. Ce gîte douillet et moderne vous ouvre donc les bras avec deux formules.

A quai, Anna Maria 4 est idéalement située, à quelques pas de l’ultra-centre de Sète tout en évitant l’écueil du voisinage festif, pour que les remous soient tout ce qui peuple vos rêves. Courses aux halles, le marché couvert qualitatif au point que les chefs étoilés le fréquentent, pause apéro huitres-vin blanc, balade dans les rues commerçantes, journées à la plage, coucher de soleil à la Pointe Courte, repas sur l’une des nombreuses terrasses que propose la ville, excursion au cimetière marin, visite du musée Brassens…

En goguette, et en haute saison, la péniche propose une formule hybride, pour que vous puissiez profiter de la ville et de ses alentours. Du samedi au mercredi matin, Anna Maria reste à quai. Ensuite, elle vous emmène en croisière pour trois jours et deux nuits. Selon les vents, direction l’étang de Thau, Marseillan, vers la pointe des Onglous et l'entrée du canal du Midi, ou bien directement sur le canal du Rhône à Sète, par Frontignan, les étangs et la cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone. Sur le chemin du retour, elle pourra s'arrêter aux Aresquiers, l’un des plus jolis points de vue pour profiter du coucher du soleil et se baigner. Retour par le port de Sète, en longeant la mer, pour une dernière nuit à quai.

Pour vous accueillir : Pascale, qui connaît la ville et la région comme sa poche. En cas d’urgence ou de question, elle reste disponible tout au long de votre séjour. Sur demande, elle peut organiser pour vous des activités sur mesure : paddle sur l’étang, canoë sur les canaux, visite et dégustation chez un ostréiculteur…

Patrimoine, nature, soleil, gastronomie, art et farniente : en version mobile ou à quai, la péniche vous accueille dans un lieu de qualité, aux finitions soigneuses et aux espaces confortables.

A dix minutes à pied de la gare TGV de Sète, parking gratuit à 200m.

A découvrir : https://www.annamaria4.net/

E-mail: booking@annamaria4.com

Téléphone: +33680026596