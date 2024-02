« SEXE ET COUPLE : PASSION OU PRESSION ? » UN SONDAGE IPSOS.DIGITAL POUR DUREX*

Grand sujet débattu dans le premier épisode du Talk-Show signature Durex « Your Sex Your Way »1 qui sera diffusé le 14 février prochain sur la chaine youtube de la marque, la sexualité du couple est aussi la 1ère thématique d’une grande étude lancée par le leader de la catégorie "bien-être sexuel"2 avec Ipsos.Digital, pour explorer en profondeur la sexualité des Français. Injonctions de la société, perception du célibat, slut shaming, normes implicites ou encore schémas non conventionnels… quelques éléments de réponse sur la vision du couple contemporain en chiffres !

CHIFFRES CLÉS

• 73% des Français déclarent être dans une relation amoureuse stable et durable

• Près d’un tiers (29%) reconnaissent avoir déjà ressenti une pression pour se mettre en couple de la part de la société ou de leur entourage - 40% des célibataires

• Le Top 3 de la signification « être en couple » pour les Français : avoir des projets à deux pour 78%, être amoureux pour 71%, vivre ensemble pour 68%, loin devant avoir des relations sexuelles régulières 43%

• 40% des Français déclarent avoir déjà ressenti une dette sexuelle, notamment 1 femme 2

• 3 Français sur 10 considèrent l'utilisation du smartphone au lit le soir comme un tue l’amour, derrière la routine (56%) et la charge mentale ménagère (46%)

• Près d’un Français sur 3 (28%) a déjà envisagé de sortir d’un schéma classique de relations notamment avec la décohabitation, c’est-à-dire le fait de ne pas vivre ensemble (19%)

• Seuls 11% des Français déclarent avoir déjà été victimes de Slut Shaming vs 26 % des 18- 24 ans

LE COUPLE, UN IDÉAL SOUMIS À CERTAINES PRESSIONS ET PAS SI SEXUEL QUE ÇA !

Si le « couple goal » en fait rêver plus d’un, il semblerait que le fait même d’être en couple soit perçu comme un accomplissement. En effet, 40% des célibataires Français ont déjà ressenti une pression sociale pour se mettre en couple. Cette pression, plus forte chez les femmes (45%) que chez les hommes (35%), provient essentiellement de la famille (66%), suivie de près par les amis.

Mais avant toute chose, nous entendons très souvent que pour se mettre en couple, il faut avoir les mêmes attentes que son partenaire. Mais qu’en est-il vraiment ? Si pour la plupart des Français, hommes comme femmes, être en coupe signifie avoir des projets à deux pour 78%, être amoureux pour 71%, vivre ensemble pour 68%, il existe des différences entre les générations ! Le Top 3 des 18-34 étant d’être amoureux pour 77%, d’avoir des projets à deux pour 71% et d’être fidèle pour 67%.

Loin devant avoir des relations sexuelles régulières (43% vs 38% des 18-34 ans) ou un quotidien sexuel pimenté par des expériences et explorations (16% vs 19% des 18-34 ans).

CES ATTITUDES QUI TUENT L’AMOUR…

Si « seulement » 3 Français sur 10 considèrent l'utilisation du smartphone au lit le soir comme un frein à l'épanouissement du couple, c’est la routine (56%) et la charge mentale ménagère (46%) qui remportent les premières places des tue-l’amour - principalement les femmes 56% vs 36% des hommes. En 3eme marche du podium, tout de même, pour 39% : les relations sexuelles « programmées » (« devoir le faire » 3 fois par semaines …) et la baisse de libido ou de désir, replaçant le sexe au cœur des (d)ébats.

ALORS LES FRANÇAIS, DES BETES DE SEXE ?

A la question avez-vous déjà envisagé de sortir du schéma classique des relations, 26% des Français ont choisi l’une des propositions : principalement la décohabitation, c’est-à-dire le fait de ne pas vivre ensemble (19%) mais ils sont aussi 9% à avoir réfléchi à ouvrir leur couple (pas d’exclusivité sexuelle mais une exclusivité affective). Le polyamour (4%) et le trouple (3%) n’apparaissent pas vraiment comme des options largement envisagées. Quant aux couples … ce sont les plus timorés, 72% d’entre eux ayant répondu aucune de ces réponses à cette question, vs 68 % des Français.

La place de la masturbation dans le couple ? 50/ 50 !

Pour 51% des Français, la masturbation fait partie des jeux sexuels communs

Pour 29% des Français, la masturbation est un plaisir à pratiquer seul

Pour 6% des Français, se masturber revient à tromper son/sa partenaire

LE POIDS DE LA DETTE SEXUELLE

La sexualité du couple n'est pas toujours synonyme de plaisir et d'épanouissement.

En effet, 1 Française sur 2 a déjà ressenti une dette sexuelle, c'est-à-dire le fait de se sentir forcée à réaliser une quelconque activité sexuelle sans en avoir envie soi-même, pour 43% afin de faire plaisir à leur partenaire. Une dette aussi ressentie du côté des célibataires puisqu’1 femme sur 10 âgée de 18 à 34 ans a déjà ressenti une dette sexuelle lors d'un date, se sentant obligée d'aller plus loin.

Quant à mentir sur son nombre de partenaires sexuels passés de peur d’être jugé.e c’est le cas de seulement 22% des Français. Un constat optimiste sur l’évolution des mentalités et corroboré par le chiffre de 11% des Français qui déclarent avoir déjà été victimes de Slut Shaming, c’est-à-dire exposés à des jugements négatifs sur leur vie sexuelle, qu'ils soient trop ou pas assez actifs. Un phénomène pour une fois paritaire, mais plus prégnant chez les 18-24 ans qui sont 24% à déclarer à être victime de ces jugements.

« YOUR SEX YOUR WAY3 » : LE TALK « CHAUD » SIGNATURE DE DUREX

Présenté par le youtubeur Ben Névert aux côtés des influenceurs Marcus et Alaïa Janneau, le talk-show « Your Sex Your Way » abordera en 5 épisodes tous les sujets de sexualités qu’interroge notre époque. Et c’est la St Valentin 2024, pierre angulaire du calendrier amoureux, qui ouvre le bal le 14 février avec un premier épisode intitulé « Sexe et couple : passion ou pression ? ». Suivront chaque mois : « Première(s) fois, mythes et légendes », « Cultures de la Performance, la place du porno ? », « Sexplorations, il n’y a pas que la pénétration ! » et pour finir, « Queer et identités, déconstruire les stéréotypes ». Des épisodes à regarder sur la chaine Youtube de Durex France, écouter sur Spotify, Deezer et Apple Music dès le 14 février prochain et à snacker sans modération sous forme de capsules sur les comptes TikTok et Instagram de la marque.

