Toulouse - Les Vignobles du Sud-Ouest s'engagent dans une stratégie de contribution à la neutralité carbone

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan d’adaptation et de transition de la filière des Vins du Sud-Ouest, dont l’un des axes de travail vise à progresser vers la neutralité carbone.

Cet axe de travail s’appuiera sur la solution Wine Pilot by Food Pilot qui permet à la fois de procéder à la mesure de l’empreinte carbone d’une filière et d’élaborer des trajectoires de décarbonation à l’échelle des vignobles mais aussi des entreprises.

À terme, les acteurs et opérateurs de la filière des Vins du Sud-Ouest disposeront ainsi d’une boîte à outils permettant de réduire ou de compenser les émissions de CO2 ainsi que d’indicateurs chiffrés pour suivre leurs trajectoires.

Wine Pilot by Food Pilot est aussi l’outil qui a été retenu pour la stratégie « Objectif Climat » d’Adelphe visant à réduire l’empreinte carbone du poste « emballage ».

Pour Joël Boueilh et Christophe Bou, co-présidents de l’IVSO, la démarche engagée permet « de se projeter au-delà de la simple mesure de l’empreinte carbone et d’impulser une véritable stratégie climat pour les Vins du Sud-Ouest, intégrant un plan de décarbonation. » Ce faisant, la filière des Vins du Sud-Ouest entend contribuer positivement aux objectifs issues la loi européenne de 2021 sur le climat qui impose aux États membres d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Pour prendre sa part de l’effort général, la filière des Vins du Sud-Ouest s’appuiera donc sur la solution digitale Wine Pilot by Food Pilot, imaginée et développée par la start-up montpelliéraine Food Pilot en partenariat avec Adelphe, l’éco-organisme de la filière viti-vinicole*. L’IVSO, partenaire d’Adelphe, fera ainsi partie des premiers vignobles à en bénéficier.

Dans un premier temps, la solution Wine Pilot by Food Pilot permettra de rassembler et d’analyser les données qui serviront à calculer les émissions de CO2 de la filière des Vins du Sud-Ouest, depuis la vigne jusqu’à la sortie des chais. La collecte des données, qui interviendra dans le premier semestre de l’année, combinera l’échelle macro à partir de données génériques et l’échelle micro à partir d’un territoire pilote, en l’occurrence l’Aveyron. Elle sera complétée par un échantillonnage qui mobilisera une dizaine d’opérateurs de la région.

Dans un deuxième temps, la solution Wine Pilot by Food Pilot, adossée à une plateforme auto-apprenante, définira à différentes échelles des trajectoires permettant de progresser vers la neutralité carbone, en associant des stratégies de réduction des émissions de CO2 et de séquestration du carbone.

Chaque acteur ou opérateur de la filière disposera ainsi d’objectifs à son échelle, collective ou individuelle, avec des indicateurs précis qu’il pourra suivre en temps réel ainsi que d’une boîte à outils, constituée de leviers activables pour réduire puis compenser une empreinte carbone

comme l’achat de bouteilles issues d’une démarche d’écoconception (des bouteilles en verre allégées par exemple) ou la plantation de haies.

La même solution sera donc au service à la fois des institutions et des organisations professionnelles, qui pourront initier des projets qui dépassent le cadre d’un simple opérateur, et des entreprises, qui disposeront d’outils adaptés pour agir à leur niveau.



* Les différents bilans carbone réalisés dans la filière viti-vinicole montrent que le poste « emballage » représente entre 30 et 40 % du carbone émis par la filière. Fort de ce constat, Adelphe a décidé de renforcer son expertise et son accompagnement de la filière en développant de nouvelles actions visant la réduction des gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière viti-vinicole.