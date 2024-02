Pyrénées-Orientales - Un tifo géant pour la paix en Palestine samedi 10 février Perpignan

Le Collectif 66 pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens (C66PJDPI) appelle à un nouveau rassemblement samedi 10 février à Perpignan, à 14 heures, place de la Victoire (Castillet).

Pour cette occasion, un tifo géant a été confectionné, représentant le drapeau palestinien en 66 panneaux qui seront tenus par autant de personnes. Il sera déployé suivant un scénario préparé, avec musique, sirène, minute de silence et dabké, danse traditionnelle palestinienne. La manifestation se rendra ensuite jusqu’à la place de la République où le « drapeau humain » sera redéployé avant les prises de paroles.

Le Collectif 66 pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens exige un cessez-le-feu immédiat et permanent, l’arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, la levée immédiate du blocus, la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie.

Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre du respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU, avec la reconnaissance des droits du peuple palestinien, l’arrêt de la colonisation et la fin de l’occupation israélienne.

Dans les Pyrénées-Orientales, le CNPJDPI rassemble une vingtaine d’organisations signataires du texte de l’appel national :

AFPS – ASTI – CGT – CIMADE – CNT – Cultures de paix – Les Ecologistes – Fem Catalunya Nord – Femmes Solidaires – FSU – GDS – Génération.S – L’Alternative Endavent ! – LDH – LFI – Mouvement de la paix – MRAP – NPA – PCF – POI – RESF – Solidaires – Vernet quartiers