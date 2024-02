Pyrénées-Orientales - Orientation : 3ème édition des Chemins de la Réussite ce samedi 3 février à Rivesaltes

La FCPE 66 organise le samedi 3 février son troisième forum « LES CHEMINS DE LA REUSSITE » à destination des parents, des élèves et des professeurs. Il a lieu à la Chambre de Métiers et d’Artisanat des Pyrénées-Orientales, à Rivesaltes en partenariat avec le Campus de la CMA 66, la Direction Académique des Pyrénées-Orientales, Le Département des Pyrénées-Orientales, La Région Occitanie, France Bleu Roussillon et L’Indépendant.

Ce forum s'intègre dans le PARCOURS AVENIR mis en place par l'Education Nationale et concerne les élèves de la 4ème à la Terminale, et les élèves qui souhaitent s’orienter dans la voie de l’apprentissage (une voie de la réussite comme nous l’appelons !en échecs scolaires souhaitant se tourner vers . Il a pour objectif d'aider nos enfants à construire un vrai projet d'orientation scolaire et professionnelle, réfléchi, choisi et réussi. Ce type de manifestation est l'occasion de leur permettre de poser des questions et échanger sur différents métiers et formations.

Trois conférences sont animées par M. Frédéric Liez, directeur du Centre d’Information et d’Orientation (CIO de Perpignan) pour l’orientation post-collège en 3ème (avec Affelnet) de 14h à 15h et pour l’orientation post-bac en Terminale (avec Parcoursup) de 16h à 17h, et Mme Marie-Paule Rando, Directrice du Campus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, sur « L’apprentissage, une voie de réussite » de 15h à 16h.

En même temps, se tient un forum des Métiers avec une quarantaine de stands et partenaires (le CIO de Perpignan, la Police Nationale, l’Armée de Terre, la Marine Nationale, le SDIS 66, Aéro Pyrénées, l’IUT de Perpignan les lycées Picasso et Blum de Perpignan et celui de Céret, la Mission Locale Jeunes, l’UDSIS pour la restauration et l’animation, le CAUE pour l’architecture, les Maisons Familiales et Rurales, etc ; (la liste complète est détaillée par la suite…). Le camion de l’Armée de l’air et le truck du Bureau Info Jeunes 66 se trouveront à l’entrée de la Chambre des métiers.

Ces organismes et filières représentent plus de 400 métiers ce qui donne l’occasion pour les collégiens et lycéens de rencontrer des professionnels issus de domaines divers et variés, et d’échanger avec eux sur leur parcours, les passions qui les animent ainsi que les difficultés des métiers et les évolutions possibles. Le Campus ouvre ses ateliers :

- mécanique auto-carroserie,

- mécanique vélo,

- boulangerie pâtisserie,

- boucherie charcuterie,

- coiffure

- prothèse dentaire,

- mécanique agricole et espaces verts.

avec des enseignants qui seront disponibles pour évoquer le métier, avec ses avantages, ses difficultés, et les cursus de formation. Un camion poids lourd sera également déployé à l’entrée.

Cette manifestation confirme également les inquiétudes et le stress des parents et des élèves face à cet enjeu de l’orientation et la nécessité d’y répondre.

La 1er édition des CHEMINS DE LA REUSSITE 66, nous avait permis d’accueillir plus de 300 participants, la 2ème édition a permis à près de 600 familles d’échanger avec les professionnels engagés.

Avec des conférences sur les domaines de l’orientation et des filières et des présentations thématiques, ce forum représente un plus pour les élèves et leurs parents en se faisant une idée directement des chemins du possible pour choisir (et non subir) son orientation.

L'entrée est libre et gratuite, venez nombreux !!!