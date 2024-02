Toulouse - L'École Supérieure du Digital de Toulouse ouvre les portes de ses campus le 8 février 2024

L’École Supérieure du Digital de Toulouse ouvre les portes de ses campus le 8 février 2024, pour une immersion ludique dans l’univers du digital !

L’événement phare de l’École Supérieure du Digital (ESD), la Diginight, est de retour le 8 février prochain et se tiendra pour la première fois à Toulouse. Cette soirée, immersive et ouverte au public, promet une exploration captivante de l’univers digital.

Pour cette édition, le thème de l’espace deviendra le terrain de jeu créatif des étudiants de l’ESD, qui auront relevé le défi d’élaborer, pendant deux semaines, une série d’ateliers autour de cette thématique.

Vidéo mapping, data art, escape game, design d’interaction, intelligence artificielle ou encore réalité augmentée... l’ESD Toulouse ouvrira ses portes lors d’une grande soirée pour donner l’opportunité aux visiteurs de découvrir et d’expérimenter ces nouvelles technologies numériques, mais aussi célébrer la créativité et l’exploration spatiale en présence de ses étudiants et de tous les passionnés du numérique.

Dès 18h, les étudiants présenteront leurs projets lors d’un parcours gamifié spécialement conçu pour l’événement, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle aux futurs étudiants, parents, entreprises et journalistes de découvrir leur expertise.

Pour les lycéens et étudiants à la recherche de leur future formation, cette soirée sera l’occasion de s’immerger dans la vie de l’école, découvrir les projets mis en place, mais aussi d’échanger avec les étudiants et les équipes pédagogiques. Les professionnels du numérique pourront quant à eux découvrir le travail des étudiants et en profiter, s’ils le souhaitent, pour sourcer des talents et futurs collaborateurs ou proposer des projets pédagogiques.

Inscription à l'adresse suivante : contact.toulouse@ecole-du-digital.com