Castelnau-le-Lez - Un escape game special jeux olympiques s'invite dans la résidence DOMITYS « Le Sextant »

UN ESCAPE GAME SPECIAL JEUX OLYMPIQUES S’INVITE DANS LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS DOMITYS « LE SEXTANT »

À Castelnau-le-Lez, mardi 30 janvier 2024 – Améliorer le bien-être et veiller au bien-vieillir des aînés de manière continue, c’est la philosophie de DOMITYS, n°1 des résidences services seniors, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE. Pour aller encore plus loin, le Groupe, ancré dans la tendance actuelle, intègre un Escape Game dans son programme d’animations, au sein de la résidence « Le Sextant », afin de favoriser le lien social autrement et de trouver LA solution à ce jeu parfois « casse-tête ». Ce jeu est à retrouver dès le lundi 5 février au sein de la résidence !

FAVORISER LE LIEN SOCIAL EN RÉSOLVANT DES ÉNIGMES : ESCAPETYS S’INVITE DANS LA RÉSIDENCE !

Né au Japon, l’Escape Game ou le jeu d’évasion séduit toutes les générations. Avec plus de 1 500 Français qui pratiquent ce jeu tous les jours, ce nouveau loisir plaît aussi aux seniors.

DOMITYS a créé son propre jeu d’évasion, ESCAPETYS, afin que les résidents puissent être conviés dans le cadre d’un jeu de rôle grandeur nature qui s’invite dans toutes les résidences DOMITYS de France.

Cette année, Escapetys porte sur le thème des jeux Olympiques 2024, « Parviendrez-vous à sauver les JO en retrouvant la flamme olympique ? ». Au programme, un moment convivial et une expérience originale, pensée pour être jouée en famille, entre résidents et membres du personnel.

Ensemble, lors d’une session d’environ 45 minutes, ils devront essayer de retrouver la torche olympique, volée par le groupuscule « Anti-Olympia » qui lutte contre les valeurs de l’Olympisme (l’excellence, l’amitié et le respect) dans l’optique de faire capoter cet évènement tant attendu en France.

Créé par DOMITYS et Coopéria, une agence spécialisée en Escape Game mobile, cet Escape Game tout public promet de divertir aussi les grands enfants !

POUR DÉCOUVRIR CETTE ANIMATION INÉDITE, RENDEZ-VOUS À LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS DOMITYS « LE SEXTANT » !

Save The Date :

Lundi 5 février de 19h30 à 20h45

Mercredi 7 février de 14h30 à 15h45

Lundi 19 février de 19h30 à 20h45

Mercredi 21 février de 14h30 à 15h45

à Dans le cadre de cet atelier, il sera possible de tester l’escape game aux côtés des résidents, mais également d’échanger avec eux.

Adresse de la résidence : 12 Allée Germaine Richier 34170 Castelnau-le-Lez

Téléphone : 04 48 19 05 00

Merci de confirmer votre présence auprès du service presse DOMITYS

A propos de DOMITYS

Fondé en 1998, DOMITYS est le numéro 1 des résidences services seniors en France. Présent sur l'ensemble du territoire avec plus de 170 résidences non médicalisées, DOMITYS propose à des seniors autonomes des logements adaptés, ainsi que des services variés, axés sur la prévention de la perte d’autonomie. Les 4 000 collaborateurs de DOMITYS œuvrent au quotidien en faveur de la qualité de vie des résidents en leur apportant confort, sécurité et convivialité. DOMITYS est membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, acteur majeur de la protection sociale et patrimoniale, qui assure les entreprises, les branches professionnelles et les particuliers, pour préparer leur retraite, sécuriser leur patrimoine et leurs revenus, protéger leur santé et faire face aux aléas de la vie. Ensemble, AG2R LA MONDIALE et DOMITYS apportent de nouvelles solutions pour répondre au défi du bien vieillir et prévenir la perte d'autonomie. www.domitys.fr