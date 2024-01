Hérault - Il y a 23 ans aujourd'hui , Un défenseur des libertés a été assassiné « Christian POUCET ».

« Ils ont tué notre président » ce sont avec ces mots que le site internet de la Confédération Européenne de Défense des Commerçants Artisans Professions Libérales et Agriculteurs (C.D.C.A.E.) annonçait le lundi 29 janvier 2001 il y a maintenant 23 ans jour pour jour la disparition tragique de Christian Poucet leader de la CDCA assassiné dans les locaux de sa société le C.D.C.I. (Centre de Délocalisation et de Conseil International) situé à Baillargues dans l’hérault.

Un défenseur des libertés a été assassiné « Christian POUCET ».

Christian POUCET était un homme épris de liberté pour lui-même et pour les autres. Il voulait que les indépendants puissent vivre de leur travail et non pas écrasés sous les charges dites « Sociales » dans cette France antisociale, mais il voulait aussi que les salariés vivent de leur travail brut et non pas de la médiocrité de leur salaire après prélèvements obligatoires. Il voulait que les travailleurs puissent choisir leurs caisses maladies ainsi que leurs caisses retraites.

Christian POUCET n’était pas un ennemi de la Sécurité Sociale mais ne voulait pas que cette dernière en devienne un.

Christian POUCET se battait pour la liberté de chacun, état d’esprits que les médias et les politiques ont détourné Evidemment, cette façon de parler le range du côté de l’extrême droite …

On dit quand on veut tuer son chien qu’il est malade, facile ! ! !

Alors, on le salit : voiture, jeux, magouilles, etc. Toujours facile !

Mais en attendant depuis 23 ans aujourd’hui le lundi 29 janvier 2024, cet assassinat reste toujours non élucidé malgré plusieurs rebondissements dans les médias dont la piste lier à la disparition du docteur Yves Godard et de sa famille en septembre 1999 suite à la publication du livre d’Éric Lemasson à ce jour les deux assassins de Christian Poucet ainsi que le ou les commanditaires sont toujours dans la nature.

En ce triste jour anniversaire ces amis de l’association Christian Poucet présidé par sa fille Alexandra POUCET aurons une pensée émue pour le souvenir de Christian et pour les milliers d’adhérents et de sympathisants du combat pour la liberté dont l’actualité leurs donne malheureusement « le tort d’avoir eu raison trop tôt ! »

En d’autres mots, nous avons perdu un ami, ASSASSINÉ pour des valeurs, pour la liberté, pour les générations futures.

Depuis 2001, l’association Christian POUCET à définitivement quittée le giron de la CDCAE qui à ce jour a disparu du paysage politique et médiatique mais son état d’esprit vie en chacun d’entre nous. Nous ne t’oublierons pas. Tes amis de l’association Christian POUCET.

