Tarn et garonne - Un atelier de fabrication de produits ménagers « maison » le jeudi 29 février à Lauzerte

Le lien entre santé et environnement est aujourd’hui prouvé et les produits ménagers sont autant de sources de pollution à la maison. Vous avez envie de naturel dans votre maison ? Vous souhaitez vous initier à la fabrication de produits ménagers fait maison ?

Lors de cet atelier pratique et gratuit proposé le jeudi 29 février 2024 de 14h à 17h à Lauzerte*, vous pourrez créer vos propres produits ménagers et échanger avec un professionnel de la Santé environnementale. Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles au 05 63 24 06 26 ou par mail cpiequercygaronne@orange.fr

*Vous serez informé du lieu précis de l’atelier lors de l’inscription.



L’air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur

Fabriquer ses propres produits ménagers, c’est non seulement limiter l’achat de produits tout faits, donc le nombre d’emballages, et réaliser des économies, c’est aussi et surtout éliminer des produits toxiques et des sources de pollution importantes dans la maison.

« Cette initiation s’inscrit dans un but économique, écologique et est également ludique et créatif. En effet, outre se sensibiliser à l’intérêt de fabriquer soi-même ses produits cosmétiques et réduire ainsi les déchets, y participer incite à l’éco-consommation, faire changer les habitudes de consommation en mettant l'accent sur les économies à réaliser et les gestes simples à mettre en place pour diminuer le volume du bac à ordures ménagères, et diminuer les produits nocifs et les perturbateurs endocriniens. » déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle.



Pour assainir l’atmosphère et améliorer la qualité de l’air intérieur des logements, voici quelques astuces et ingrédients naturels utiles pour dépolluer votre intérieur

- le jus de citron : décolore, ravive la pierre et l’émail, désodorise, détartre.

- le marc de café : dégraisse, désodorise, nettoie, ravive les couleurs foncées et le cuir.

- le sel : décape, détache, désodorise, absorbe, fixe les couleurs ; possède des propriétés antigel.

- la cire d’abeille et les cires végétales : propriétés hydrofuges (qui préserve l’humidité), antistatiques et nourrissantes ; utiles pour entretenir les bois et les cuirs.

- l’eau oxygénée : décolore, blanchit et désinfecte le linge.

- la poudre de pierre ponce : abrasive.

- les cendres de bois : abrasives, dégraissantes, absorbantes, nettoyantes, riches en potasse, idéales pour la fabrication de la lessive. - l’huile végétale (de lin, d’olive, de tournesol, de noix…) : nettoie et fait briller le bois.



Chaque participant(e) réalise plusieurs recettes naturelles et repartira avec 2 échantillons gratuits, du savoir-faire technique et plein de conseils !