Auch - Des ateliers numériques gratuits et ouverts à tous les mercredis à compter du 24 janvier à Auch

Un Français sur cinq est en situation de précarité numérique. L’illectronisme impacte l’ensemble de la vie quotidienne des Français, il est donc devenu important de lutter contre ce phénomène. En tant qu’entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s’est engagée dans une mission d’intérêt général « la lutte contre la fracture numérique », en offrant un service gratuit et ouvert à tous.

À compter du 24 janvier, des ateliers numériques seront organisés de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h tous les mercredis et ce jusqu’au 21 février, au sein de l’agence Harmonie Mutuelle située au 6 rue de la Somme à Auch.

Inscriptions aux ateliers via le lien suivant : https://forms.office.com/e/R2xfx5u5FX et vous pouvez contacter Charlyne OZCOZ au 07 85 55 81 73 et Annaëlle VITRY au 06 75 09 54 02.

Animés par des jeunes en service civique, ces ateliers permettront aux seniors ainsi qu’à toute autre personne le désirant d’apprendre à utiliser les outils informatiques et numériques (ordinateur, tablette, smartphone), sans quoi, il devient difficile pour eux d’effectuer des démarches administratives.



Harmonie Mutuelle s’engage pour passer de la fracture numérique à l’inclusion sociale

Pour Harmonie Mutuelle, les nouvelles générations de digital natives sont clés pour créer davantage de lien social avec ses publics et réduire la fracture numérique.

« Avec Charlyne et Anaëlle, nos 2 jeunes engagées en Service Civique, nous proposons de participer gratuitement au sein de notre agence d’Auch à des ateliers, collectifs ou individuels, d’accompagnement à la découverte des nouvelles technologies, pouvoir faire face aux usages du numérique, vous donner les clés pour mieux appréhender les outils et faciliter votre quotidien.

Cet engagement au service de l’intérêt général montre qu’Harmonie Mutuelle est une mutuelle engagée, humaine et responsable. Favoriser l’entraide, le développement de liens sociaux et de réseaux de solidarité au coeur des territoires est un des objectifs de la première mutuelle santé de France.

Vous souhaitez acquérir un premier bagage numérique (réseaux sociaux, messagerie), apprendre à utiliser les services en ligne (emploi, logement, FranceConnect, CAF, courses ou achats en ligne…) ou vous familiariser avec votre package E-Santé (applications Harmonie et Moi, Doctolib, Mon Espace Santé, Ameli ...), ces ateliers vous sont destinés. »

déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle.