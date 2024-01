Toulouse - Maisons du Monde a aménagé un “ Lieu de vie good is beautiful” pour accueillir des publics fragiles

Maisons du Monde a aménagé un “ Lieu de vie good is beautiful” pour accueillir des publics fragiles

54 lieux de vie aménagés depuis 2022.

La marque française de mobilier et de décoration pour la maison a lancé en 2022 son mouvement de marque responsable Good is beautiful afin de prendre part à un changement global et positif pour la planète, et une société plus égalitaire. En 2023, 25 lieux de vie ont été aménagés et 54 au total depuis 2022 sur un objectif ambitieux de 100 lieux de vie d’ici 2025.



Agir avec des associations de terrain pour préserver l’environnement et aider ceux qui en ont besoin en est l’un des fondements.

La marque a ainsi renforcé ses partenariats historiques avec La Croix Rouge, Emmaüs et la Fondation des Femmes à qui elle offre chaque année des milliers de produits et s’est engagée à aménager 100 lieux de vie d’ici 2025. Les lieux de vie Good is beautiful sont des espaces à dimension sociale, qui sont meublés avec des produits Maisons du Monde pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin de se sentir bien et retrouver l’énergie pour avancer.

Avec Le Village de François, Maisons du Monde ouvre un lieu de vie “Good is beautiful” au nord-ouest de Toulouse.

Situé au cœur de l’abbaye Sainte-Marie du Désert, ce lieu de vie accueille 70 personnes en situation de handicap, en sortie de rue et de prostitution, mais aussi des personnes âgées, des jeunes actifs et des familles, afin de leur permettre de sortir de l’isolement. Recréer de la mixité sociale et fournir à ces publics des espaces à la fois chaleureux et rassurants constituent une première réponse à leurs besoins.

« Grâce au partenariat entre Maisons du Monde et le Village de François, nous pouvons offrir un cadre de grande qualité à des personnes en difficulté, un peu comme un très belécrin qui révèle à quel point les personnes fragiles sont un trésor et une chance pour notre société. » Etienne Villemain, Directeur et fondateur du Village de François

L’association mène également des activités économiques pour renforcer l’insertion professionnelle des personnes accueillies : maraîchage, miellerie, recyclerie de jouets, menuiserie... 32 emplois ont ainsi étémaintenus ou créés depuis son installation.

Un second Village, situé près de Pau et meublé également par Maisons du Monde, accueille en parallèle 3 familles bénévoles et unepremière colocation d’hommes.

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir le Village de François dans ses actions pour créer des lieux de vie chaleureux pour les personnes isolées. En leur apportant confort et réconfort avec nos produits, nous espérons leur procurer l’énergie nécessaire pour recréer du lien social et se réinsérer professionnellement. » Rémi-Pierre Lapprend,Directeur RSE &Engagement de Maisons du Monde.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est le leader européen de la Maison accessible, désirable et durable.

Une marque d’ouverture et d’échanges qui fédère ses 7 millions de clients autour des lifestyles désirables et durables. Des univers Maison multistyles que l’on retrouve dans les collectionsconstamment renouvelées du meuble à la décoration. Optimisme, créativité, engagement et proximité sont au cœur des valeurs de la marque, qui s’appuie sur un modèle omnicanal hautement performant. Digitalisation et conseils clients impulsent la love brand et sa Raison d’Être : « Inspirer à chacun l’envie de s’ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques,chaleureux et durables. En 2022, Maisons du Monde a lancé son mouvement de marque Good is beautiful afin d’ancrer définitivement le développement durable dans sa stratégie. Unmouvement qui se déploie autour de 5 engagements. Pour que le beau ne vive plus sans le bon. Une offre et des engagements à retrouver sur maisonsdumonde.com

En savoir plus sur nos engagements Good is beautiful

À propos du Village de François

Le Village de François met à disposition des lieux de vie partagés entre des personnes fragiles et leurs accompagnateurs qui se concentrent autour de 3 axes : le vivre-ensemble, l’activité économique et l’écologie intégrale. En proposant d’accueillir des publics très divers, le Village de François développe un nouveau mode de vie partagé qui permet de créer des synergiesentre les différents acteurs de la solidarité et de leur offrir une vision globale et écologique de l’habitat et du travail. Fondé sur le principe de subsidiarité, le Village de François accueilledifférentes associations qui œuvrent auprès des personnes fragiles, et propose de mutualiser des services et des activités. levillagedefrancois.com