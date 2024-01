Florac - GENERATIONS - Battle of portraits / R.A.M.A / Fabrice Ramalingom

Un tourbillon envoûtant où la danse défie le temps.

Un Ballet de Vie, une Battle de Portraits

Le chorégraphe renommé Fabrice Ramalingom présente sa dernière création audacieuse et captivante, "Générations : Battle of Portraits". Une œuvre chorégraphique qui transcende les générations, offrant un dialogue viscéral entre trois danseurs, incarnant la richesse des expériences et la puissance du mouvement.

Dans l'éclatant tourbillon des corps, "Générations" réunit trois individus uniques : Jean, un virtuose de plus de 70 ans dont le corps porte les stigmates des danses d'antan ; Hugues, jeune prodige de 23 ans, vibrant d'audace et d'appétit pour la vie ; et Fabrice, le chorégraphe sagace qui tisse une pièce sur mesure pour ces deux interprètes hors du commun.

Fabrice Ramalingom, tissant des liens entre les époques et les expériences, orchestre une rencontre intergénérationnelle, une danse où le passé et l'avenir se rejoignent dans un crescendo émotionnel. Jean et Hugues se lancent dans une battle sans haine, un duel où chaque mouvement raconte une histoire, chaque pas porte l'écho d'une vie.

"Entre deux âges, ni vieux mais plus tout jeune, je voulais explorer les dimensions du temps à travers la danse", explique le chorégraphe. "Générations" devient ainsi un terrain d'expression où les danseurs, malgré leurs différences de corps, d'expérience et de vérité, explorent les thèmes universels de la vie, de la compétition et de la complémentarité.

La scène devient le théâtre de la richesse du vocabulaire gestuel, de la préciosité de la danse et de la singularité de la communication entre Jean et Hugues. La partition chorégraphique s'entrelace avec simplicité, offrant une méditation profonde sur le temps qui passe, sur la vie qui s'écoule.

"Générations, Battle of Portraits" met en lumière le passage du temps sur les corps et soulève des questions essentielles : Comment vivre avec ce que l'on est ? Comment accepter le changement, qu'on ne soit plus ce que l'on était ou pas encore ce que l'on sera ? Comment gagner dans cette danse perpétuelle de la vie, et qu'est-ce que perdre vraiment ?

Ne manquez pas cette expérience artistique unique, au-delà des frontières du temps, où chaque mouvement devient une célébration de la vie.

Juste avant le spectacle, à 19h :

Chaton Pogo (d’après My Pogo) Création de Fabrice Ramalingom avec les danseuses de Ballet Bross’ dans le cadre de “Danse en Amateur et Répertoire”.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et La Genette Verte Complexe culturel sud Lozere