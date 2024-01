Montpellier - IPSSI innove avec des rentrées décalées multi-campus en Mars 2024

Une nouvelle aventure à Montpellier, Nice, Lyon ou Paris.

IPSSI, école pionnière en informatique et numérique, annonce le lancement de rentrées décalées en Mars 2024 dans un format novateur et inédit qui offre une expérience étudiante unique... loin de Parcoursup

Ces rentrées décalées s’adressent à tous types de profils : salariés ou étudiants en reconversion, reprise d’études après une césure, étudiants n’ayant pas trouvé d’alternance lors de la rentrée de septembre 2023 ou même étudiants ayant démarré une formation qui ne leur convient pas. Cette initiative reflète une réponse aux besoins et aux aspirations émergentes des nouvelles générations d'étudiants.

Ces rentrées décalées seront synchronisées entre les différents sites de l'IPSSI. Les élèves de Nice, Lyon, Montpellier et Paris pourront faire partie d'une même classe/promotion, et ce, peu importe leur localisation. Les cours seront hybrides, mêlant présentiel et distanciel, avec la possibilité pour les étudiants de participer à des cours en visio depuis leur campus grâce à des salles aménagées.

Une pédagogie hybride et multi-campus

Les étudiants des différents campus seront regroupés dans la même promotion, permettant une expérience d'apprentissage unique. Les cours seront dispensés en présentiel dans un campus, tandis que les autres étudiants pourront les suivre à distance depuis le campus d’une autre ville ou depuis chez eux. La flexibilité et l'accessibilité sont garanties grâce à des espaces équipés d'écrans géants et de caméras intelligentes, offrant aux étudiants la liberté d'être où ils le souhaitent, du moment qu'ils ont une connexion Internet.

Selon Damien Jordan, Directeur Général d'IPSSI, "Les besoins et les envies des nouvelles générations d'étudiants ont changé. L'école à distance, avec les avantages qu'elle propose, est désormais indispensable pour une scolarité réussie. IPSSI sait aujourd'hui proposer un format pédagogique hybride inégalé grâce à des moyens techniques mis au point avec nos experts, mais aussi par notre connaissance du terrain de plus de 25 ans."

Les formations disponibles en rentrées décalées sont les suivantes :

Bachelor Développement Fullstack et DevOps en Alternance Dev Fullstack, DevOps Bachelor – Bac +3

Bachelor Admin Réseaux, SecOps en Alternance Admin Réseaux, SecOps Bachelor – Bac +3

Mastère Cybersécurité et Cloud en Alternance Cyber sécurité & Cloud Mastère – Bac +4/5

Mastère Intelligence artificielle, dev et datas en Alternance Dev, I.A. et Data Mastère – Bac +4/5



Ces formations sont proposées en alternance avec un rythme de trois semaines en entreprise pour une semaine à l’école.

Candidatures ouvertes dès maintenant

Les candidatures pour ces rentrées décalées sont ouvertes et les étudiants peuvent déposer leur dossier en quelques secondes sur le site de l’IPPSI. Un coach attitré les contactera pour les accompagner dans leur recherche d'alternance.

L’étudiant n’a aucune dépense à faire, la formation est prise en charge par l’entreprise où il effectue son alternance.

À Propos de l’IPSSI

Fondée en 1998 et basée à Paris, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, Lyon, Nice et Montpellier, IPSSI est un établissement d'enseignement supérieur privé spécialisé dans les métiers de l'informatique et du numérique.

Les formations en alternance offrent l'obtention de titres et de diplômes reconnus par l'État https://ecole-ipssi.com/

Contacts presse

Natacha Heurtault - nh@early-com.com - 06 12 23 58 60

Emilie Niang - emilie.niang@early-com.com - 06 01 05 44 69