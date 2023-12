Hérault - Renfe fête Noël avec des milliers de billets à Petits Prix 

Renfe fête Noël avec des milliers de billets à Petits Prix

Les billets seront en vente à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 janvier pour des voyages à partir du 8 janvier

Renfe célèbre Noël sur ses AVE avec le lancement de milliers de billets à PETITSPRIX pour des voyages à partir de seulement 15 euros entre les destinations françaises et à partir de 29 euros pour les voyages vers l'Espagne. Les billets seront en vente sur www.renfe.com jusqu'au 14 janvier pour des voyages à partir du 8 janvier.

C'est l'occasion d'acheter au meilleur prix les billets pour vos prochaines vacances. Les billets à PETITSPRIX permettent de voyager en AVE entre les destinations françaises pour 15 euros et vers l'Espagne à partir de 29 euros. De plus, à l'occasion Renfe offre la possibilité d'améliorer les conditions de voyage et de passer en classe Elige Confort pour 5 euros de plus.

Renfe propose 28 fréquences hebdomadaires reliant 16 destinations en France et en Espagne avec la qualité, la ponctualité et le confort garantis par la marque AVE