Occitanie - Grippe : URPS Infirmiers d' Occitanie l'Occitanie entre en phase pré-épidémique

Grippe : URPS Infirmiers d' Occitanie l’Occitanie entre en phase pré-épidémique

Alors que les dernières données communiquées par Santé Publique France révèlent que l'Occitanie est passée en phase pré-épidémique pour la grippe

et reste concernée par une épidémie de bronchiolite, les infirmiers libéraux de notre région rappellent leur engagement en faveur de la vaccination.

Le virus de la grippe se propage dans la région. Selon le dernier bulletin dévoilé par Santé Publique France ce mercredi 13 décembre dernier, l'Occitanie est à un niveau de pré-épidémie de grippe.

Le Covid-19 est lui aussi en augmentation avec un taux de positivité de 30,5 %, soit 1,5 point de plus par rapport à la semaine précédente.

Dans ce contexte, et à quelques jours des fêtes de fin d’années qui peuvent exposer les publics les plus fragiles, les professionnels de santé, parmi lesquels les infirmiers libéraux, particulièrement actifs, rappellent leur engagement en la matière.

Rappelons que depuis le décret du 8 août 2023, leurs compétences en matière de vaccination ont été élargies.

Ils sont désormais autorisés à administrer et prescrire l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l’exception des vaccins vivants atténués (BCG, rougeole par exemple…) chez les personnes immunodéprimées.

Vous pouvez ainsi, en lien avec une infirmière ou un infirmier, vous protéger contre 15 vaccins : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche, mais aussi les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les hépatites A et B, les méningocoques (A, B, C, Y et W), la rage. Et bien sûr, aussi contre le virus de la Covid-19 et la grippe saisonnière.

URPS INFIRMIERS OCCITANIE