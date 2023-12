Tarn et garonne - Les locataires HLM appellent au gel des loyers et des charges

Une trentaine de locataires des HLM Tarn et Garonnais ont manifesté vendredi soir devant la préfecture. Unis derrière la CNL et l’AFOC, les deux organisations représentantes des locataires dans le département, les habitants venus de Montauban, Caussade et Castelsarrasin veulent faire entendre leur mécontentement et leurs difficultés au Préfet.

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour exiger le gel des loyers, le blocage des charges et l’arrêt définitif des expulsions », a expliqué Jocelyne Ségarra, présidente de la CNL 82, lors de sa prise de parole. « Alors que la crise du pouvoir d’achat et l’inflation frappent les locataires de plein fouet, les bailleurs nous imposent des augmentations de loyers, c’est scandaleux, ce sont encore les ménages les plus en difficulté qui vont souffrir de la crise », a-t-elle alerté.

Tarn et Garonne Habitat, office public des HLM dans le département, a fait voter en octobre dernier une augmentation de 3,5% à partir du 1er janvier 2024. Celle-ci vient s’ajouter à l’augmentation qui a déjà eu lieu en janvier dernier. « J’ai tenté, en vain, de l’expliquer au président de Tarn et Garonne Habitat José Gonzales. Nous comprenons les difficultés dans lesquelles se trouvent les bailleurs sociaux, Macron et ses gouvernements ont considérablement affaibli leurs moyens financiers et aujourd’hui ils nous expliquent que s’ils n’augmentent pas les loyers c’est toute la structure qui est en danger. Mais les locataires ne peuvent pas être la variable d’ajustement », détaille Julien Sueres, représentant des locataires au conseil d’administration de Tarn et Garonne Habitat.

Appel à amplifier la mobilisation

Il semblerait qu’une partie du message ait été entendu. Lors du conseil d’administration qui s’est tenu jeudi, une motion a été voté à l’unanimité pour demander à l’Etat de revenir à des financements de l’aide à la pierre plus conséquents. « C’est un pas dans le bon sens évidemment, mais au vu de la crise aujourd’hui M. Gonzales doit absolument comprendre l’urgence de geler les loyers et les charges. Certains locataires ne passeront pas l’hiver », s’indigne le Castelsarrasinois qui appelle à amplifier la mobilisation.

La CNL et l’AFOC n’entendent pas en rester là. Les militants vont continuer de faire signer la pétition qui exige le gel des loyers et des charges et prévoient d’ores et déjà un rassemblement prochainement devant les locaux de Tarn et Garonne Habitat.