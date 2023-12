Hautes-Pyrénées - Ouverture partielle du Domaine du Grand Tourmalet le samedi 16 décembre 2023

La neige a fait son retour sur les Pyrénées et les flocons blanchissent les sommets pour notre plus grand plaisir ! Côté réservations, les premières tendances confirment l’engouement des Français comme des étrangers pour les séjours d’hiver à la montagne. Les vacances de fin d'année et les celles d’hiver 2024 montrent des taux de réservations similaires à la saison dernière, notamment concernant les hébergements, et les cours de ski, très plébiscités. Sportive ou contemplative, en famille et entre amis, la montagne séduit toujours davantage petits et grands.

« Le Domaine du Grand Tourmalet a retrouvé son manteau neigeux (60 cm sont tombés au Col hier, et 38 cm au bas de la station) et accueillera les skieurs pour une nouvelle saison de glisse à partir du samedi 16 décembre 2023. Le travail des équipes (services des pistes et des remontées mécaniques) va permettre d’ouvrir en partie le domaine skiable.

Pour ce weekend d’ouverture, les skieurs pourront ainsi profiter du domaine au tarif unique de 32 € :

- sur le versant Mongie : les remontées débutantes Tremplin, Turon 1 et Baby ainsi que les télésièges Sapins, Chapelle, Espade et Béarnais.

- sur le versant Barèges : le tapis Granges ainsi que les télésièges Tournaboup, Castillon et Piquette.

La liaison à ski entre Barèges et la Mongie restera cependant fermée pour ce week-end.

Toute notre équipe œuvre activement à la préparation de tous les secteurs pour permettre une ouverture totale du domaine dès que possible. Au programme de cette saison : toujours plus d’activités pour toute la famille sur nos deux Family Zones sur les versants Barèges et La Mongie, et notamment en nouveauté cette année le Snooc, luge moderne, accessible même aux non-skieurs.

Les visiteurs pourront également découvrir ou redécouvrir la Maison du Tourmalet, située au Pic du Midi.

Envie d’une pause gourmande dans un site insolite ? Au cœur d’un environnement époustouflant, à l'orée de la forêt et face au Pic du Midi, la nouvelle équipe du restaurant d’altitude La Laquette concocte une cuisine bistronomique, gourmande et généreuse, labellisée HaPy Saveurs. Toutes les équipes du Domaine du Grand Tourmalet ont hâte de vous accueillir pour cette nouvelle saison d'hiver ! »

se réjouit Blandine Vernardet, Directrice Générale de la station Grand Tourmalet Barèges - La Mongie - Pic du Midi.