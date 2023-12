France - SNCF RÉSEAU & ORNIKAR : Un partenariat inédit au service de la sécurité des conducteurs de demain

La sécurité routière aux passages à niveau : un enjeu majeur

Les passages à niveau constituent un carrefour singulier entre la route et la voie ferrée. Chaque jour, les 15 000 passages à niveau du réseau ferré national sont franchis par 16 millions de véhicules.

Si SNCF Réseau mène de nombreux travaux pour sécuriser les infrastructures ferroviaires, la sensibilisation de la population est clé pour faire respecter les règles de sécurité sur le réseau ferré. En effet, les principales causes d’accidents sont le manque de vigilance, l’impatience et l’ignorance du risque. Et, dans 98% des cas, les accidents aux passages à niveau sont liés aux mauvais comportements des usagers de la route.

Dans ce contexte, SNCF Réseau, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires, et Ornikar, l’auto-école nouvelle génération, ont décidé de lancer une démarche commune de sensibilisation et prévention aux risques routiers auprès des jeunes conducteurs.

L’alliance de deux expertises et de deux réseaux au service d’un objectif : la sensibilisation des jeunes aux enjeux de sécurité

Ornikar, plateforme française d'apprentissage en ligne pour le permis de conduire, offre des cours de code de la route et des leçons de conduite avec des moniteurs indépendants. Cette auto-école 2.0 se distingue par son approche digitale, flexible et économique, permettant aux apprenants de suivre leur formation à leur propre rythme. Comptant désormais plus de 700 000 utilisateurs, la plateforme accorde une attention particulière à la sensibilisation et à la formation des conducteurs sur la sécurité aux passages à niveau.

SNCF Réseau, en tant que gestionnaire du réseau ferré, est responsable de la sécurité et de la sûreté des publics et des infrastructures sur l'ensemble du domaine ferroviaire. La sensibilisation au respect du code de la route et aux règles à observer lors de la traversée des passages à niveau, est l’une de ses priorités, pour laquelle elle dépense près de 800 000 euros chaque année.

À travers ce partenariat, SNCF Réseau s’assure un relais conséquent de ses messages de prévention, a fortiori auprès d’un jeune public.

Concrètement, le partenariat prendra la forme :

D’un enrichissement des cours thématiques et des questions-réponses de la plateforme Ornikar pour toucher efficacement les futurs jeunes conducteurs. Il s’agira d’optimiser les réponses et le chatbot en les agrémentant par des chiffres clefs et des illustrations.

De « live » thématiques croisés SNCF Réseau x Ornikar : ponctuellement un expert « passages à niveau » de SNCF Réseau, accompagné d'un moniteur d'auto-école, interviendra lors des sessions « live » Ornikar disponibles pour ses élèves.

De contenus de sensibilisation aux risques, donnant à voir les conséquences du non-respect des règles de sécurité – Plus d’informations sur les campagnes de SNCF Réseau sont disponibles ici.

« Ce partenariat avec Ornikar, c’est l’alliance de deux réseaux, celui de la route et celui du rail, tous deux marqués par de forts enjeux de sécurité. C’est aussi la possibilité concrète pour SNCF Réseau de s’adresser aux conducteurs de demain et d’élargir ainsi son panel d’outils de prévention et de sensibilisation à la sécurité ferroviaire. L’enjeu est majeur : 98% des accidents aux passages à niveau sont liés aux mauvais comportements des usagers de la route. Je me réjouis de ce partenariat qui va dans le sens d’une de nos missions premières : assurer la sécurité de tous nos publics, partout et tout le temps ». – Matthieu Chabanel, Président-directeur général de SNCF Réseau

« Nous sommes heureux et fiers d’engager ce partenariat avec SNCF Réseau, leader du secteur ferroviaire. Ornikar s’est établi en quelques années comme le leader français de la formation routière et s’inscrit dans une démarche d’accroissement de ses capacités de formation et d’enseignement, au service de la sécurité des jeunes conducteurs. Chez Ornikar, nous travaillons sans relâche pour améliorer les capacités d’apprentissage de la conduite et pour réduire l’accidentologie. Allier notre intime connaissance des jeunes conducteurs et des comportements routiers à l’expertise de SNCF Réseau nous permet un pas important en matière de prévention et de sensibilisation. Vive le partenariat SNCF Réseau-Ornikar ! » – Philippe Maso y Guell Rivet, CEO Ornikar