Carcassonne - « Autour de Lucio » : un Tour de France en faveur de la dystonie : Etape clé à Carcassonne le 29 no

Luc a débuté son Tour de France dédié à la sensibilisation à la dystonie et à l'inclusion en milieu professionnel, en partant d'Aubagne, le 3 septembre. Trois mois après son départ, Luc est désormais en région Occitanie et fera étape à Carcassonne mercredi 29 novembre.



À la suite d’une complication à la naissance, Luc est atteint de dystonie, maladie qui entraine des troubles de la diction et de la motricité fine. Courageux et aventurier dans l’âme, il a décidé de faire de son handicap une force et de relever de nombreux défis !



Un Tour de France en 99 jours, 76 étapes et 3285 km ! 50 km par jour en duathlon (10km de course à pied le matin et 40 km de vélo l’après-midi) :

Luc a déjà sillonné de nombreuses villes, partagé son histoire et échangé avec la population pour mettre en lumière la dystonie et encourager la solidarité à travers une collecte de fonds en faveur de l’association AMADYS, et faire avancer la recherche sur la dystonie.

Ce projet est soutenu par l’ensemble de l’équipe de WelcomeFamily, qui a recruté Luc d’abord comme alternant, mais qui a surtout fait le choix de l’accompagner de façon concrète et durable dans cette aventure, bien au-delà du soutien financier, en s’occupant du site internet de l’opération, de la création de goodies, de l’organisation d’événements ainsi que de la recherche de sponsors.

L'initiative de WelcomeFamily, soutenant le Tour de France de Luc est en parfaite cohérence avec leur politique de RSE, et démontre leur engagement concret envers des valeurs sociales et sociétales importantes.

