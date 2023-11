Pyrénées-Orientales - Le Soler fête Noël : Une nouvelle formule pour les festivités de fin d'année.

Le Soler fête Noël : c’est la nouvelle formule choisie par la municipalité pour organiser les festivités de Noël qui sont chaque année, très attendues.

Le programme qui s’annonce riche, aura pour but d’animer le cœur de ville durant tout le mois de décembre. Coup d’envoi des festivités le 8 décembre à 19h sur la place de la République : avec les illuminations, la remise des prix du concours de « la plus belle maison de Noël » et du concours de « la plus belle vitrine de Noël », la présence du Père-Noël, des chorégraphies de Noël et des chants de Noël. Une soirée qui se voudra enchanteresse avec une atmosphère magique.

A la suite de l’inauguration, vous pourrez pénétrer par la place de la République, dans un espace composé d’un marché artisanal, de chalets de Noël, de différents stands gourmands et d’animations pour les enfants dont la présence du Père-Noël, de mascottes et des jeux gonflables. Des espaces où déambuler pour découvrir différents univers féériques, seront également proposés jusqu’à la fin du mois de décembre.

Le marché de Noël artisanal se tiendra du 8 décembre au 10 décembre, dans l’Espace Martin Vivès. Les exposants proposeront des créations artisanales en tout genre. Une nocturne est prévue le soir de l’ouverture, de 17h à 22h. Le samedi, le marché sera ouvert en non-stop de 9h à 22h, et le dimanche de 9h à 18h.

Les chalets de Noël se tiendront du 8 décembre au 28 décembre aux extérieurs de l’Espace Martin Vivès. Ils seront composés de commerces de bouche, où vous pourrez prendre un verre et vous restaurer midi et soir. Ouverts du dimanche au jeudi de 9h à 22h, et les vendredis et les samedis de 9h à 0h.

Une exposition de Pessebres organisée par l’association Culture en Têt, se tiendra du 16 au 31 décembre. Une inauguration se fera le 16 décembre à 18h30 dans l’Espace Martin Vivès.

Des animations surprenantes tous les week-ends sur le marché : Concerts de Gospel, de Jazz, de Funk, des chants de Noël, une animation dj, de l’humour, de la danse, une dégustation de Muscat de Noël… Il y en aura pour tous les goûts !

De nombreux invités prendront part aux festivités : Thomas Claisse, Band’Axurits, C-swing, les Filkisstouch’, et bien d’autres encore…

Des feux d’artifice seront tirés depuis le parvis de la Mairie, le samedi 9 décembre à 21h.

Pour les enfants : des jeux gonflages et des mascottes seront présents du jeudi au dimanche. Ils pourront faire un tour à bord du petit train tous les week-ends de 16h à 19h, durant toute la période du marché de Noël.

Le programme sera diffusé chaque semaine sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la ville.

Entrée libre.