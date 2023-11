Aveyron - Ets BOUSQUIÉ, une transmission en Scop pour pérenniser son savoir-faire à Luc-la-Primaube (12)

Pour pérenniser son entreprise et anticiper son départ à la retraite, Jean-Marc Guiraudie, le gérant de Bousquié, entreprise aveyronnaise spécialisée dans la vente et réparation de matériel agricole neuf et occasions, a fait le choix de transmettre sa société à ses salariés. La société désormais sous forme de Scop, avec à sa tête un des plus jeunes gérants coopératifs de France, Romain Pomarède, entend bien garder sa position de leader sur son marché dans le département.

Créée en 1994 par Raymond Bousquié, l’entreprise, installée à Luc-la-Primaube, a très vite fait sa place sur le marché de la vente et la réparation de matériel agricole neuf et occasions en Aveyron. En 2000, la société fut cédée à Jean-Marc Guiraudie, qui a su s’entourer de collaborateurs qualifiés et motivés. Le concessionnaire agricole conseille, répare et vend du matériel neuf ou d’occasion, il dispose notamment d’un panel de marques reconnues dans le monde agricole. Aujourd’hui, sa clientèle se compose à 98% d’agriculteurs etson chiffre d’affaires annuel s’élève à 5,5 millions d’euros.

En septembre 2018, Romain Pomarède fait son entrée dans la société, via un contrat d’apprentissage, qui lui permet de suivre une formation en alternance sur le volet « commercial ». Au bout d’un an, il décide de mettre fin à ses études et de se consacrer pleinement à son poste de commercial, qui fera ses preuves sur le terrain, avec des résultats au-delà des objectifs, qui contribueront à consolider la reconnaissance de l’entreprise Bousquié.

À l’heure de prendre la retraite, Jean-Marc Guiraudie se questionne sur la succession de son entreprise. Son fils, salarié d’une autre coopérative aveyronnaise, lui présente la solution coopérative, qui finit par s’imposer comme une évidence, tout comme le salarié qui pourrait lui succéder, Romain Pomarède. Ce fougueux de travail est d’ailleurs très vite repéré par la concurrence, Jean-Marc Guiraudie accélère les procédures, présente à Romain et aux futurs associés les modalités de la Société coopérative, son management participatif et lui propose de relever le défi en tant que nouveau gérant. Romain accepte de lui succéder et, c’est l’Union Régionale des Scop Occitanie Pyrénées et son réseau structuré qui vont les accompagner, cédant et repreneurs, tout au long du processus de transmission, sur les aspects juridiques, financiers, mais aussi en matière de formation. En juillet 2022, la société est transformée en Scop ; Romain Pomarède, à la direction a tout juste 22 ans et devient l’un des plus jeunes gérants d’entreprise coopérative en France.



« La majorité des salariés travaille chez Bousquié depuis de nombreuses années. Grâce à eux, la concession est reconnue sur le territoire. Jean-Marc Guiraudie nous a proposé de nous impliquer dans cette nouvelle société coopérative. Selon moi, c’est une excellente initiative, une très belle continuité. Aujourd’hui, je suis ravi de diriger cette coopérative qui compte 6 salariés-associés sur un total de 12 salariés. » révèle Romain Pomarède, gérant de la Scop Bousquié.



Transmettre son entreprise en Scop permet ainsi de sauvegarder les emplois et de maintenir un ancrage local. Le taux de pérennité à 5 ans continue d’augmenter, il est de 76 % pour les entreprises coopératives du Mouvement en 2022, contre 61 % pour l’ensemble des entreprises françaises (source INSEE). Ce taux est en augmentation de 3 points par rapport à 2021, ce qui continue d’illustrer la solidité des coopératives.