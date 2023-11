Occitanie - « L'Occitanie de demain doit évoluer vers une pleine égalité entre les femmes et les hommes

Réunis en assemblée plénière, les élus du conseil régional ont adopté ce 16 novembre le rapport annuel de la Région Occitanie en matière d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis 2017 la Région Occitanie amplifie ses politiques volontaristes, partenariales et transversales, en faveur de l’égalité des genres. L’édition 2022 du rapport annuel de la Région Occitanie rend compte de cette démarche.

« La Région, depuis l’adoption de son plan d’actions 2017-2023, n’a de cesse de se mobiliser avec tous les leviers qui sont les siens pour que la société évolue. Défendre un territoire plus inclusif, plus solidaire, c’est permettre à tout un chacun, femme ou homme, en milieu rural et en milieu urbain, quel que soit son degré d’autonomie, son âge, son origine, de se projeter dans une vie où l’égalité des chances est une réalité », a déclaré Marie Piqué, Vice-présidente chargée des politiques d’égalité et d’inclusion, à l’occasion de l’assemblée plénière.

En 2022, la Région a multiplié les actions de sensibilisation sur de nombreux fronts, notamment au cours du mois de l’Egalité à l’occasion du 8 mars. Avec ses partenaires, les Maisons de Ma Région, les Maisons de l’Orientation et la Maison des Sports de Montpellier, elle a permis près de 40 évènements gratuits et participatifs à destination des habitants et habitantes d’Occitanie autour d’enjeux majeurs tels que la découverte des métiers non genrés, le soutien et l’encouragement à la création d’entreprises par des femmes, des actions dans le sport et la prévention des violences faites aux femmes.

La collectivité a également soutenu « le Train pour l’Egalité » initié par la Fondation des Femmes, qui a sillonné la France afin de sensibiliser le plus grand nombre aux grandes causes pour une égalité réelle. Avec son appel à projets dédié le conseil régional a permis le déploiement de près de 40 actions dans les territoires pour la prévention des violences et l’accompagnement des victimes. Enfin, le dispositif Génération Egalité, unique en France, a organisé des actions de sensibilisation dans plus de 1 744 classes de seconde ou de niveau équivalent dans tous les départements d’Occitanie, soit 43 600 élèves, soit 566 classes supplémentaires par rapport à l’année précédente. Depuis le lancement de ce dispositif en 2017, ce sont plus de 220 000 jeunes qui ont pu en bénéficier.

« Toujours plus d’exigence en matière d’égalité, que ce soit dans les projets soutenus ou dans le choix de porteurs de projets exemplaires, devient année après année un marqueur fort de nos politiques régionales. Avec la Présidente Carole Delga nous y sommes particulièrement attentives car l’Occitanie de demain doit évoluer vers une pleine égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. C’est de nos plus grands défis en matière de droits fondamentaux », a expliqué Marie Piqué en conclusion avant l’adoption définitive du rapport.