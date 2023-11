Albi - 16 novembre : Conférence sur l'eau à Albi de Juliette Duquesne, journaliste indépendante

Avec le changement climatique, la hausse de la consommation de l’eau et la sécheresse, le sujet des méga-bassines et de la « guerre de l’eau » en est un des nombreux exemples : l’eau est un sujet d’actualité qui montre que notre modèle économique et politique encourage et organise une fuite en avant afin d’éviter toutes mesures de sobriété structurelles.



La conférence ouverte au public et gratuite de Juliette Duquesne, qui se tiendra à Albi le jeudi 16 novembre 2023 à 18H30 permettra de faire le point sur l’eau, un bien commun indispensable et très convoité : la pollution, la raréfaction, la sécheresse, les nappes phréatiques en danger et l’insalubrité…



Juliette Duquesne - autrice des « Carnets d’Alerte » et journaliste indépendante spécialisée sur les questions économiques et environnementales - a enquêté pendant plus d’un an sur ce sujet et a interrogé plus de 60 personnes (chercheurs, acteurs de la société civile, entreprises, associations…) pour le Carnet d’Alerte « L'eau que nous sommes - un élément vital en péril » (J’ai Lu, 2021) avec Pierre Rabhi.



Juliette a enquêté dès 2017 sur les bassines et a interrogé tous les acteurs-clés du secteur. Elle peut apporter des clefs de compréhension et des décryptages sur les problématiques actuelles liées à la gestion de l'eau, et spécifiquement sur les bassines et l'agriculture, ainsi que la pollution de l’eau liée aux pesticides.

Informations pratiques :

Conférence gratuite et grand public, ouverte à tous sur inscription, organisée par la Maïf, le jeudi 16/11/2023 (18H30 / 20H00) sur « L’eau que nous sommes, un élément vital en péril », suivie d’une séance de dédicaces, dans l’Amphi du lycée Louis Rascol – 10 rue de la République – 81000 Albi.

Plus d’informations : https://entreprise.maif.fr/actualites/conference-l-eau-que-nous-sommes

Lien d’inscription : https://www.maif-evenements.fr/leau-que-nous-sommes/leau-que-nous-sommes?o=164103