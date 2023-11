France - Orientaction s'installe dans l'Hérault près de Montpellier

CORIENTACTION S’INSTALLE PRÈS DE MONTPELLIER DANS L’HÉRAULT

ORIENTACTION poursuit son expansion et implante une nouvelle agence en région, au plus près des personnes qui en ont besoin

Créé en 2008 par Emeric Lebreton, ORIENTACTION est spécialisé dans l’accompagnement des évolutions professionnelles. La première mission du groupe est d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi dans leurs projets de reconversion professionnelle. Avec son réseau de proximité de plus de 550 agences en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et en Suisse, le groupe compte plus de 800 consultants et a accompagné près de 60 000 personnes dans leur orientation professionnelle.

La nouvelle agence installée dans dans l’Hérault, à Saussan près de Montpellier, vient enrichir le réseau ORIENTACTION, déjà implanté dans 450 villes de France. Afin de guider les individus vers un avenir professionnel épanouissant, le groupe propose une large gamme de services allant des bilans de compétences, à la formation en passant par de l’aide à la création d’entreprise ou encore de l’accompagnement à la VAE. Grâce à son réseau de consultants expérimentés présents dans tout l’hexagone, ORIENTACTION répond au besoin croissant des personnes qui cherchent à améliorer leur vie professionnelle et personnelle.

La nouvelle consultante ORIENTACTION

Aurélie MAES

Aurélie Maes est une nouvelle consultante en bilans de compétences basée à Saussan dans l'Hérault près de Montpellier. Forte d’un master en socio-psychologie du travail, Aurélie utilise son expérience pour accompagner ses clients vers la réalisation de leur métier passion. Elle utilise une approche managériale percutante et la méthode Orientaction pour aider les personnes, à travers le bilan de compétences, à devenir de véritables actrices et acteurs de leur vie en les guidant vers leur épanouissement personnel et leur réussite professionnelle.

Ces nouvelles agences s’inscrivent dans la volonté d’ORIENTACTION de s’installer dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Le groupe renforce ainsi son maillage territorial et crée un réseau de proximité, en permettant à chaque personne qui en a besoin d’accéder à un accompagnement adapté, très simplement et proche de chez elle.

A propos d'ORIENTACTION

Fondé en 2008 et spécialisé dans l’accompagnement des évolutions professionnelles

Une expérience solide sur l’accompagnement individuel à travers le bilan de compétences, l’accompagnement à la création d’entreprise, le coaching, la VAE, l’Outplacement et l’Orientation scolaire.

Près de 50 000 personnes accompagnées

800 Consultants experts répartis sur toute la France

97 % de satisfaction

En savoir plus sur https://www.orientaction-groupe.com/