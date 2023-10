Occitanie - 65% des salariés de la région Occitanie envisagent une évolution professionnelle d'ici 2 ans

Menée par l’IFOP auprès d'un échantillon représentatif de la population, cette 4ème édition du baromètre portée par le réseau EVA dessine les enjeux de l’évolution professionnelle pour les années à venir. 70% des salariés envisagent une évolution professionnelle d’ici les deux prochaines années, dont la moitié d’ici moins d’un an. Que ce soit pour changer de carrière ou gagner en responsabilité, l’évolution est au cœur des préoccupations des actifs ; ils sont d’ailleurs 56% à avoir passé le cap au cours de ces trois dernières années.

Des interrogations quant à l’avenir des métiers dans un contexte socio-économique contrasté

L’année écoulée a fait naître des interrogations et une mise en perspective des métiers et des carrières individuelles. La réforme des retraites, la transition écologique et numérique constituent notamment des enjeux clairement identifiés par les salariés comme ayant un impact sur leur travail dans les années à venir :

30% des salariés d’Occitanie estiment que l’allongement de la durée de vie professionnelle est l’élément qui va le plus transformer leur travail dans les années à venir. 36% affirment même que cette réforme pourrait les pousser à changer de métier ou de secteur d’activité. 40% des femmes indiquent notamment envisager de changer de secteur d’activité (+7 points par rapport aux hommes).

La transition écologique prend également une place prédominante dans les questionnements des actifs. Pour cause, 78% des répondants anticipent une transformation ou une disparition de leur métier ou de leur secteur d’activité qui en découlerait.

Une meilleure rémunération : principale attente d’une évolution professionnelle

70% des salariés qui envisagent une évolution dans les deux prochaines années évoquent le souhait d’améliorer leur rémunération comme raison à cette envie d’évolution (+6% par rapport à 2022).

Les salariés ont été questionnés sur le type d’évolution professionnelle souhaitée : la moitié souhaite évoluer dans le même secteur d’activité. Les femmes, les salariés du commerce et les employés sont les moins nombreux à vouloir évoluer dans le même secteur (cela peut s’expliquer en grande partie par le déficit de valorisation sociale et financière qui entoure ces catégories).

Le conseil en évolution professionnelle, un service connu par 58% des salariés

De plus en plus connu, le conseil en évolution professionnelle est aujourd’hui identifié par 58% des salariés de la région (34% il y a seulement 2 ans). Toutefois, seuls 21% des gens interrogés savent exactement en quoi consiste ce service. Cette évolution positive de la notoriété du service est toutefois à mettre en parallèle avec la connaissance du CPF (compte personnel de formation) et du bilan de compétences : identifiés eux par près de 90% des salariés interrogés.

Aussi, afin de continuer à faire connaître le service sur tout le territoire et toucher de nouveaux actifs, les "semaines de l'évolution professionnelle", auront lieu du 9 au 20 octobre 2023, avec le soutien du Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion.

Le conseil en évolution professionnelle est une mission de service public qui permet à chacun(e) de faire le point sur sa situation professionnelle et d’être accompagné(e) dans ses envies d’évolution professionnelle, grâce à un(e) conseiller(e) dédié(e).

En Occitanie, le service est délivré sur plus de 60 villes, mais également à distance.

Plus de 15.000 salariés et indépendants ont été accompagnés en 2022 !

Prendre RDV : 09 72 01 02 03 – www.mon-cep.org