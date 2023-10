Occitanie - Amendement RN rejeté : la Gauche régionale tourne le dos aux classes populaires

Le dispositif éco-chèque vélo lycéen, voté ce vendredi 20 octobre par la Commission permanente du Conseil régional d’Occitanie, souffre d’un défaut essentiel. Alors qu’il s’adresse aux lycéens boursiers, il conditionne l’aide régionale à l’achat d’un vélo neuf.

C’est un investissement relativement lourd et inopportun qui est ainsi demandé aux familles les plus touchées par l’inflation. En l’état, ce dispositif restera donc inopérant. Une occasion a pourtant été offerte de transformer les paroles en acte avec un amendement des élus RN visant à étendre ces aides à l’achat d’un vélo d’occasion chez un professionnel.

En s’opposant sans justification à cette proposition de bon sens, la gauche régionale au pouvoir s’assure que ce dispositif sera peu ou pas utilisé tout en communiquant ses soi-disant bonnes intentions à moindre frais. Pour cette classe d’élus parés des faux atours de l’économie circulaire et de la solidarité tous azimuts, la politique n’est pas une affaire de convictions mais de calculs, aussi bien politiciens que financiers.

Les élus du Rassemblement National dénonceront toujours cette escroquerie et continueront de défendre avec détermination et constance l’intérêt des classes populaires et de notre jeunesse.