Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Grazac

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2023 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Thierry Suaud, Président du SDEHG, s’est rendu le 6 octobre dernier à Grazac pour rencontrer les élus du secteur, accompagné des équipes du SDEHG.

Les échanges, particulièrement riches, ont porté sur les questions de maîtrise des consommations d’énergie et sur les solutions clés en main proposées par le SDEHG aux communes pour s’inscrire rapidement et durablement dans la sobriété énergétique.

Le Président du SDEHG a ainsi pu présenter les différents programmes du SDEHG au service des communes.

Plus de 200 communes se sont déjà inscrites au programme de rénovation accélérée de l’éclairage public « LED Haute-Garonne 2026 ++ » dédié au remplacement des appareils d’éclairage public pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse. Les travaux ne coûtent rien à la commune car ils sont financés par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie. Le SDEHG garantit à la commune une réduction d’au moins 10% de ses dépenses de fourniture d’électricité pour les points lumineux concernés, une fois les travaux financés.

Le SDEHG propose par ailleurs un programme d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation permettant à la commune d’économiser sur sa consommation d’électricité et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. 35 premiers projets d’ombrières se concrétisent. Les premières installations débuteront début 2024.

Lors de cette rencontre, Thierry Suaud a alerté sur divers sujets réglementaires, évoqué l’enjeu de la mobilité électrique et exposé le projet de Société d’Economie Mixte (SEM) qu’il porte actuellement : « Cette SEM nous permettra de construire des unités de production d’énergie plus conséquentes et dont les retombées bénéficieront directement aux collectivités. ».

Par ailleurs, le Syndicat, gestionnaire d’un réseau de plus de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques, a réalisé, à l’échelle de son territoire, un schéma directeur qui planifie l’offre de bornes ouvertes au public à l’horizon 2028, qu’elles soient exploitées par des opérateurs privés ou publics. Des réserves sont apportées à ce schéma du fait des nombreuses incertitudes concernant l’évolution des prix de l’énergie, le bouclier fiscal, l’amortisseur électricité et les obligations réglementaires imposées aux collectivités.

Enfin, le Président du SDEHG a insisté sur sa volonté d’engager une démarche qualité impliquant les services du Syndicat et les entreprises.