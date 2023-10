Occitanie - Cap Occitanie, le réseau régional d'entreprises adaptées, a fêté ses 20 ans

Le réseau d’entreprises adaptées Cap Occitanie a célébré ses 20 ans lors de sa soirée de gala annuelle, le 10 octobre dernier à La Grande Motte. L’athlète et aventurier Philippe Croizon était l’invité de marque de cet événement qui a permis à Thierry Vayssettes, président du réseau, de dresser un bilan d’activités encourageant. Cap Occitanie rassemble en effet 28 entreprises adaptées soit 1040 salariés.

Thierry Vayssettes, président de Cap Occitanie, a fêté les 20 ans du réseau régional d’entreprises adaptées aux côtés de ses partenaires privés et institutionnels le 10 octobre dernier, au Pasino de la Grande-Motte. Des dirigeants et salariés d’entreprises membres du réseau ont présenté leurs activités aux invités sur un espace stand en début de soirée. Thierry Vayssettes a dressé un bilan synthétique de 20 ans d’activités et livré les projets structurants de Cap Occitanie, en particulier le développement de la filiale commerciale Covaldi Groupe.

Une table ronde a ensuite abordé les politiques en faveur de l’inclusion des travailleurs en situation de handicap. Elle a réuni aux côtés de Thierry Vayssettes : Julien Tognola, directeur régional de la DREETS Occitanie, Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie, Olivier Geny, directeur de l'Axe Transversal à l'Emploi et de Cap Emploi Hérault, Philippe Soursou, directeur de Pôle emploi Hérault et Alexandre Dellière, directeur administratif et financier d’ErgoSanté. Enfin, l’athlète et aventurier Philippe Croizon a donné une conférence au cours du repas de gala, à 21h, autour de valeurs partagées par les membres de Cap Occitanie, en particulier la capacité qu’a chacun de vivre et de travailler avec son handicap, ou encore la force du collectif.

Cap Occitanie compte 28 entreprises adaptées et 1040 salariés

Depuis sa création en 2003, l’association Cap Occitanie a accompagné 26 entreprises adaptées pour l’élaboration du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) inhérent à l’obtention de l’agrément « entreprise adaptée » délivré par la DREETS. Elle compte aujourd’hui 28 entreprises fédérant 1040 salariés, dont 840 en situation de handicap, et représentant un CA cumulé de plus de 36 millions d’euros.

En 2018, Cap Occitanie a élargi son spectre d’action en lançant #CapJeunes, dispositif qui a permis d’orienter 17 jeunes en situation de handicap vers une EA, et en signant une convention avec le Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé (CFAS) Occitanie Ouest. En 2023, elle s’est associée au Centre Epide d’Alès La Grand’Combe qui aide les 17-25 ans, avec ou sans diplômes, à trouver un métier. « Au-delà des actions de sensibilisation que nous y menons, ce type de structures représente aussi un vivier de salariés pour nos entreprises adhérentes » précise Thierry Vayssettes. Le réseau a enfin signé une convention avec le Centre de formation ABC qui propose une formation Inclupro via l’AGEFIPH à destination d’adultes en reconversion professionnelle et reconnus travailleurs handicapés.

La filiale Covaldi-Groupe, pour une stratégie commerciale commune

Cap Occitanie propose à ses membres des « clubs entreprises », espaces de rencontres et d’opportunités commerciales entre EA et acheteurs. En 2023, 12 directeurs d’entreprises adaptées ont ainsi rencontré, dans les locaux d’une des EA du réseau, des acheteurs de la commande publique de la Région Occitanie. C’est cette volonté de construire une stratégie commerciale commune aux membres de Cap Occitanie qui a présidé à la création de la filiale Covaldi-Groupe en 2022.

Covaldi-Groupe compte déjà une dizaine d’entreprises adhérentes. Dans le cadre d’appels d’offres, la filiale de Cap Occitanie met en relation les entreprises adaptées locales complémentaires. Elle est d’ailleurs en train de répondre à plusieurs appels d’offre groupés. « Le bénéfice que saura générer cette structure sera en priorité reversé au profit de la formation et de la montée en compétences des travailleurs en situation de handicap des structures adhérentes » explique Thierry Vayssettes. « Nous souhaitons aussi soutenir des projets de diversification d’activités ou de certifications dans une logique de co-financement avec les entreprises adaptées concernées. »

À propos de Cap Occitanie et des EA



L’entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire du travail qui emploie au moins 80 % de salariés reconnus handicapés. Elle leur apporte une solution d’emploi de proximité et des opportunités pour se former et évoluer professionnellement dans l’entreprise elle-même ou vers d’autres employeurs. Elle propose aussi des dispositifs passerelles vers l’environnement de travail ordinaire. On compte plus de 800 EA en France. Elles représentent 57 000 salariés dont 40 500 en situation de handicap. 50% ont un statut commercial.



Créée en 2003 à Montpellier, l’association CAPLR est devenue Cap Occitanie en 2016. Elle a pour objectif de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap auprès des entreprises et des collectivités territoriales soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Cap Occitanie accompagne les entreprises adaptées, fait valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et fédère les structures afin de les faire travailler ensemble sans mauvaise concurrence tout en favorisant le partage et l’échange de bonnes pratiques. Cap Occitanie est soutenue par la Région Occitanie et la DREETS Occitanie.