Albi - Héraclide, un bailleur privé unique engagé pour le « bien vieillir »

Héraclide, 3e voie entre le domicile et les établissements spécialisés, s’engage dans l’habitat indépendant et adapté aux séniors (65 et +) et aux personnes en situation de handicap. Avec en prévision 20 résidences dans 7 régions françaises (Albi, Lyon, Arques, Fourmies, Méricourt, Venoy, Gueugnon, …), regroupant actuellement 463 appartements (5 résidences ouvertes), Héraclide favorise le vivre ensemble au cœur des territoires. Ses logements équipées et sécurisés se situent principalement dans des villes et communes de petite taille (5000 à 15 000 habitants maximum), près des centres-villes, des commerces, des services médico-sociaux et des transports, plaçant ainsi la proximité et le respect du libre-choix de ses locataires au cœur de son ADN.

Des logements adaptés pour bien vieillir dans sa commune

Héraclide conçoit, construit et gère des logements adaptés au mode de vie et aux besoins spécifiques des séniors. En effet, chaque aspect est minutieusement étudié et ajusté pour garantir un confort optimal à l’ensemble des locataires. Voici quelques caractéristiques :

Climatisation réversible

Cuisine équipée avec vaisselle fournie

Douche à l’italienne

Télé assistance intégrée 7/7 24/24

Appartement meublé

Trousseau de linge de maison

Boulodrome dans les parties communes

Places de parking

Accessible PMR (personne à mobilité réduite)

Spécificités des résidences Héraclide :

Autonomie de consommation eau/énergie

Pour les projets à venir, la pièce de convivialité et les appartements seront climatisés

Une salle commune d’environ 60m²

Toutes les résidences en cours de construction et à venir sont aux normes RE2020

La majorité des appartements ont des performances énergétiques oscillant entre les classes A et B et les systèmes de chauffage sont PAC réversibles

La hauteur des bâtiments est variable et est adaptés aux PLU (pas plus de 12m)

La surface au sol des bâtiments est dans la fourchette 900m² à 1400m²

Pour être en conformité avec les normes liées à l’accessibilité des PMR, la chambre principale des appartements fait un minimum de 12m².

« Depuis 2019, date de création de notre Groupe, nous mettons tout en œuvre pour apporter une offre locative inclusive à nos Séniors, dans le respect de leurs attentes et de leur budget. Notre ambition, à l’orée 2026 et d’être présent sur 40 communes de 5 000 à 15 000 habitants dans 25 départements. Pour accompagner nos ambitions et notre croissance, nous sommes en recherche permanente de nouveaux partenaires dans l’optique de participer à l’amélioration continue de notre concept. », déclare Jean-Luc Suarez, Fondateur d’Héraclide

Des locations indépendantes et accessibles à tous

Par choix et conviction, Héraclide propose des résidences à taille humaine au cœur des territoires comprenant au maximum 25 appartements entièrement équipés et sécurisés. Ces logements sont des T2 ou T3 entre 40m2 et 50m2 avec terrasse et balcon en location, incluant des services dans le loyer sans contrat de séjour. La location d’un habitat indépendant sécurisé peut donner droit à des aides financières telles que les ALS1, l’l’APA2 ou la PCH3., selon les conditions de chaque locataire. Héraclide offre ainsi des services et logements adaptés et accessibles pour accompagner ses locataires au quotidien dans leur maintien à domicile.