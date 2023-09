Haute-Garonne - La Banque Populaire Occitane célèbre le patrimoine économique avec l'entreprise NAIO TECHNOLOGIES

La Banque Populaire Occitane célèbre le patrimoine économique avec l’entreprise NAIO TECHNOLOGIES d’Escalquens (31).

Balma, le 15 septembre 2023

En marge des Journées européennes du Patrimoine, la Banque Populaire Occitane propose une autre manière de célébrer le patrimoine en mettant un coup de projecteur sur une entreprise de la région. Cette opération s’inscrit dans un dispositif plus large visant à mettre en avant 12 pépites, TPE et PME accompagnées par les 12 Banques Populaires régionales, en France. Elles seront à l’honneur dans une campagne presse et digitale dédiée, représentant les entreprises dans des « panneaux d’intérêt culturel et touristique » revisités en « panneaux d’intérêt local », en clin d’œil à leur appartenance au patrimoine français. A cette occasion, la Banque Populaire Occitane présente l’entreprise NAIO TECHNOLOGIES d’Escalquens spécialisée en robots agricoles électriques.

Inviter à découvrir les entreprises régionales comme des éléments du patrimoine français

Les TPE et PME font partie intégrante du patrimoine français : comment sont-elles nées, comment ont-elles décroché leur premier contrat, comment ont-elles grandi… leur succès story est digne de celle des plus beaux monuments de France, et elles font la fierté des territoires. En marge des Journées européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 16 et 17 septembre, les 12 Banques Populaires régionales valoriseront 12 entreprises représentatives de la diversité du tissu économique local qui fait la richesse de la France : tourisme, tech, artisanat, agriculture… et ayant toutes comme point commun une contribution à leur écosystème local.

A travers une campagne inédite qui revisite les « panneaux d’intérêt culturel et touristique » en « panneaux d’intérêt local », la Banque Populaire Occitane met en avant l’entreprise NAIO TECHNOLOGIES, spécialisée dans la fabrication de robots agricoles et solutions innovantes pour les agriculteurs et viticulteurs installée à Escalquens (31).

La robotique au service de l’agriculture.

Spécialiste des robots agricoles depuis 2011, NAIO Technologies propose des solutions innovantes et efficaces aux agriculteurs et aux viticulteurs d’aujourd’hui. Les robots sont guidés par GPS RTK qui permettent une précision centimétrique lors du désherbage des cultures Respectueux des hommes et de l’environnement, les robots Naïo répondent aux enjeux actuels du monde agricole soulignent les dirigeants Aymeric Barthes et Gaétan Séverac.

Pour Franck Delafosse, Directeur Général Adjoint de la Banque Populaire Occitane : « Nous sommes fiers de mettre en lumière l’entreprise NAIO TECHNOLOGIES qui participe activement à l’économie de notre région, au même titre que les 96 000 clients professionnels et entreprises que nous accompagnons dans leurs projets. Tout comme les sites culturels et touristiques, les entreprises de notre territoire font partie du patrimoine français. La Banque Populaire Occitane est engagée à leurs côtés pour les accompagner dans leur création, leur développement et leurs transitions aussi bien numérique qu’énergétique ».

Pour Aymeric Barthes, CEO de NAIO : « Nous sommes très heureux de l’accompagnement de la Banque Populaire Occitane qui nous soutient depuis plusieurs années. »