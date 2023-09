Non-reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 84 communes de Tarn-et-Garonne :

Le Sénateur Pierre-Antoine LEVI exprime sa stupéfaction et sa colère

Le Sénateur Pierre-Antoine LEVI souhaite exprimer publiquement sa profonde stupéfaction et sa vive colère face à la décision de ne pas reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour 84 communes de Tarn-et-Garonne, en dépit des dégâts manifestes engendrés par l'épisode de sécheresse de 2022.

Selon Pierre-Antoine LEVI : « Cette décision est à la fois incompréhensible et inacceptable. Nos communes ont subi des dégâts considérables. Il est essentiel qu'elles obtiennent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin d'initier les démarches de réparation et d'indemnisation. Cette non-reconnaissance est un véritable coup dur pour les Maires et les habitants de ces communes, qui se sentent délaissés par l'État. »

En réponse à cette situation préoccupante, le Sénateur LEVI a adressé un courrier officiel au Ministre de l'Intérieur, exprimant son incompréhension et sollicitant un réexamen urgent de cette décision. Il met l'accent sur l'importance de la proximité et de la connaissance du terrain, soulignant que certaines décisions, prises depuis les bureaux parisiens, peuvent sembler déconnectées de la réalité vécue sur le terrain.

« En tant que Sénateur de Tarn-et-Garonne, il est de mon devoir de défendre les intérêts de nos communes et de nos administrés. Je veille à ce qu'ils ne soient pas lésés par des décisions qui peuvent sembler arbitraires et incompréhensibles.

Je fais confiance aux ministres de l’Intérieur et de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires pour apporter une attention toute particulière à ma demande de réexamen des dossiers des communes de Tarn-et-Garonne concernées.

Je m'engage à poursuivre le combat pour que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu pour ces communes de Tarn-et-Garonne », conclut le Sénateur Pierre-Antoine LEVI.