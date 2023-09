France - L'Arbre Rouge à Lyon l'école professionnelle de naturopathie partage les événements à ne pas manquer

Pour cette rentrée 2023-2024, l’École Professionnelle de Naturopathie L’Arbre Rouge agréée OMNES partage les rendez-vous à ne pas manquer. C’est l’occasion de prendre le pouls des tendances autour du bien-être physique et émotionnel. C’est un fait les Français sont en quête de ressources pour leur permettre d’être moins réceptifs aux situations stressantes et pour tendre vers une vie qui leur procure un meilleur équilibre global. Ils se tournent alors vers des activités de bien-être et vers les médecines traditionnelles comme la naturopathie.

Un sondage de Cluster 17 pour le « Point » sur la naturopathie montre que la naturopathie est une approche qui séduit un nombre important de Français. 44 % des Français interrogés ont déjà eu recours à la naturopathie en prévention, pour un meilleur équilibre au quotidien, ou pour améliorer des troubles déjà avérés.

Avec plus de 30 d’expérience, L’Arbre Rouge assure une formation théorique et pratique et forme à une naturopathie holistique et personnalisée avec une spécialisation en "gestion et réduction du stress", en 1 an pour la formule semaine ou 3 ans pour la formule week-end. Les formations divulguées à L’Arbre Rouge qui allient cours en présentiel et en distanciel, préparent les naturopathes de demain.

L’Arbre Rouge vous recommande tout particulièrement les salons suivants :

ARTEMISIA Marseille : Rendez-vous du 20 au 22 octobre 2023 pour la nouvelle édition du salon bio, bien-être et habitat sain.

Marjolaine : 47ème édition rendez-vous incontournable de tous les acteurs de l’agriculture biologique, de l’écologie, du développement durable et du bien-être au naturel. Marjolaine est un lieu de rencontres et d’échanges unique du 8 au 12 novembre 2023.

Zen et Bio Lyon : Le salon Zen & Bio, le rendez-vous incontournable de la région Rhône Alpes pour les amoureux de la bio et du bien-être local revient à Lyon du 17 au 19 novembre 2023 pour sa 23ème édition

Bien-être Médecine douce : 40ème du salon leader des médecines douces, 4 rendez-vous incontournables à ne pas manquer (Lyon 19-21 janvier 2024, Paris 1-5 février 2024, Marseille 5-7 avril 2024).

Prochaine portes-ouvertes de l’école : Le samedi 7 octobre 2023 de 13 :45 à 17 :00

Prochaines journées d’immersion : le mardi 17 octobre 2023 de 15 :00 à 17 :00 / le jeudi 19 octobre de 15 :00 à 17 :00 / le vendredi 17 novembre de 15 :00 à 17 :00

*********************************

A propos de L’Arbre Rouge

Créée en 2016 par Ludovic Jardin, un homme passionné par l’humain et les relations humaines avec plus de 30 ans d’expérience dans la formation. L’Arbre Rouge, École Professionnelle de Naturopathie propose une approche holistique et personnalisée. Une formation qui appréhende l’être humain dans son unicité physique, psychique, émotionnelle, énergétique, sociale et environnementale. A la fois active et interactive, la pédagogie combine les aspects théoriques, la mise en pratique et les travaux d’études. L’Arbre Rouge ajoute une spécialisation à son cursus : "Gestion et Réduction du Stress Toxique". Les cours et projets sont encadrés par des professionnels experts dans leur domaine d’intervention, passionnés et humains en adhésion avec les valeurs de l’école : des valeurs humaines de respect, de responsabilité, d’écoute, d’attention, de confiance, d’ouverture, de partage, de solidarité et de cohérence. L’Arbre Rouge accompagne sur le chemin de l’« apprenti-sage ». https://www.l-arbre-rouge.fr/