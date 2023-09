Lozère - Concert d'André Minvielle & Lionel Suarez à Saint-Alban-sur-Limagnole

Après des années de tournées, les deux complices équilibristes de la musique et du verbe, vous invitent à un merveilleux concert.

André Minvielle chante. Il scande. Il rappe. Il est « vocalchimiste ». Lionel Suarez est accordéoniste. Il passe de la chanson au jazz et du jazz à la chanson, il est caméléon.



A eux deux, ils nous emportent dans un voyage poétique où la voix est instrument et l’instrument est orchestre. Quand Minvielle rencontre Suarez, c'est du grand art.

Place de l'église | SA 30 SEP 19:00 | Durée : 1h30

Tarifs pour la journée : 12 / 10 / 6€

Spectacles co-accueillis par Scènes Croisées, Le Ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher, la Mairie de Saint-Alban-sur-Limagnole et l'EPCI Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac dans le cadre des ouverture(s) de Scènes Croisées