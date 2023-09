Castelsarrasin - Jean-Luc Gibelin : « Un choix politique affirmé pour le droit aux mobilités »

Une journée consacrée aux mobilités. C’est ainsi que les communistes de Castelsarrasin ont décidé de faire leur rentrée politique, en invitant Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région chargé des transports, à passer une journée de travail dans la ville sous-préfecture du Tarn et Garonne. Ce dernier a passé la matinée à l’Espace Métais, dans les locaux du PCF pour une formation sur les mobilités, avant de tenir une réunion publique à la médiathèque municipale pour rendre compte des politiques régionales en matière de mobilités.

« Evidemment, je suis ravi d’avoir rencontré le vice-président en charge des mobilités, un des sujets qui nous concernent au plus haut point sur ce territoire et notamment à Castelsarrasin puisque nous avons une desserte ferroviaire avec une des trois gares de la communauté de communes Terres des Confluences. Cela fait partie du schéma local des mobilités. Nous avons beaucoup de populations qui vont travailler tous les jours à l’extérieur de Castelsarrasin et qui empruntent ces lignes-là, soit pour aller sur Montauban, sur Toulouse ou même Agen », a détaillé Jean-Philippe Bésiers, maire de Castelsarrasin, venus accueillir l’élu régional pour l’occasion. « Je me félicite de tout ce qui a pu être fait par la région cet été car je connais beaucoup de jeunes d’ici qui ont emprunté le train à 1 euro, une opération très bénéfique qui a permis aux personnes de voyager, mais aussi d’aller travailler à des tarifs très attractifs. Un euro c’est symbolique, mais c’est un beau coup de pouce par ces temps d’inflation. Nous avons échangé aussi sur le sujet de la LGV, très prégnant actuellement, on essaie de réfléchir ensemble pour que l’on puisse trouver la meilleure intégration possible de ce grand chantier qui normalement doit apporter beaucoup à notre territoire mais qui suscite des inquiétudes de la part des territoires traversés et de leurs habitants. Tout ceci est à mettre en équivalence avec tout ce que nous voyons actuellement en matière de progrès sur les transports, et je pense que la Région réfléchit très fortement à cela. En tout cas je remercie les élus régionaux d’être à l’écoute de nos territoires ».

Durant ces temps d’échange, Jean-luc Gibelin a eu l’occasion d’expliquer les différents aspects des mobilités sur lesquels travaille la Région, à savoir le ferroviaire, le routier, le plan vélo ou encore les pôles d’échange multimodaux.

« Je suis ravi d’avoir eu cet échange sur les préoccupations du maire de Castelsarrasin et son territoire. J’ai bien entendu les questions concernant la LGV. La Région a mis en œuvre une desserte TER de haut niveau et une complémentarité avec les cars LiO qui permet d’avoir une offre sur l’ensemble de la journée. Cela est essentiel pour désenclaver ce territoire, c’est vrai pour la commune, mais aussi pour la communauté de communes. C’est un choix politique affirmé et assumé de la majorité régionale de Carole Delga de veiller à ce que l’ensemble des territoires aient la possibilité d’avoir ce droit au déplacement, de ne pas être assignés à résidence. J’ai entendu le besoin d’avoir le développement d’un accès modernisé sur la gare. Peut-être que le projet d’un pôle d’échange multimodal sur la gare de Castelsarrasin pourrait être une solution. Cela serait intéressant que la commune se porte candidate pour un tel projet, d’autant qu’il pourrait entraîner une participation financière de la région entre 40 et 50%. Cela pourrait être une bonne façon de faire avancer la question », a détaillé le vice-président devant les élus locaux et divers citoyens venus échanger.

« Une belle journée organisée par les communistes de Castelsarrasin avec la présence du vice-président dont l’objectif était de poser publiquement la question de la mobilité pour toutes et tous, et surtout comment articuler ces mobilités avec les besoins sociaux, environnementaux et économiques de nos territoires », a expliqué Maximilien Reynes Dupleix, secrétaire de la section PCF de Castelsarrasin en introduction. « Pour le coup les communistes sont plutôt en pointe, ils posent des choses, des enjeux qui aujourd’hui traversent la région, et au de-là sur un projet global pour tout le pays, voire pour l’Europe, car c’est aussi cela qui nous intéresse. Les mobilités sont au cœur des besoins et préoccupations de nos concitoyens, et c’est bien dans la concertation publique que nous construirons les meilleures réponses ».