Tarn et garonne - Interdiction de l'abaya : Réaction du Sénateur Pierre-Antoine LEVI

« Cette rentrée a été marquée par plusieurs annonces du nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Gabriel ATTAL. La plus médiatisée est sans aucun doute celle d’interdire le port de l’abaya et du qamis dans les établissements scolaires.

Comme je l’ai dit personnellement au ministre, je me félicite de cette mesure sans ambiguïté qui apporte enfin une vraie réponse aux chefs d’établissements et aux enseignants qui étaient dans l’attente d’une règle claire et précise.

Le résultat est déjà là, avec une rentrée qui s’est passée pour le mieux dans notre département. Je salue également la décision prise par le Conseil d’État de rejeter le référé visant à suspendre cette interdiction.

J’avais, en novembre dernier, lors de ma question au précédent ministre de l’Éducation nationale, Pap NDIAYE, concernant l’affaire de abayas au Lycée Bourdelle de Montauban, évoqué que la solution serait peut-être tout simplement le port d’un uniforme ou d’une tenue unique.

Pas pris au sérieux à l’époque, je me réjouis de voir que cette idée a fait son chemin, et que son successeur Gabriel ATTAL se dise favorable à son expérimentation.

Certains départements français se sont d’ores et déjà portes candidats pour tester cette mesure. Le nôtre pourrait en faire partie.

Je suis convaincu que cette expérimentation pourrait avoir du sens, car au-delà du débat sur le côté religieux d’un vêtement, et sans avoir la prétention d’être une solution miracle, le port d’une tenue unique, permet aussi de gommer certaines différences sociales entre les enfants. »