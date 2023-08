France - Rencontres de la Jeunesse Aidante. 1ère édition - La pause Brindille

Vous avez sûrement déjà croisé un jeune soutenant un proche en situation difficile (handicap, maladie, addiction). Plus d'un million en France vivent souvent ce rôle dans l'ombre. Chez "La Pause Brindille", nous voulons changer cela. Parlez de nous et venez nous rencontrer gratuitement lors de notre événement de sensibilisation pour contribuez à une cause sociétale. Ensemble, faisons la différence.

La parole plurielle de la jeunesse aidante !

La jeunesse aidante, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les enfants, adolescents et jeunes adultes qui accompagnent un proche en difficulté de santé.

Il n'y a pas de portrait unique : autant d’expériences de vie que d’âges, de pathologies de la personne accompagnée ou de situations sociales.

Les Rencontres de la Jeunesse Aidante : un événement citoyen gratuit. L’association La pause Brindille poursuit son ambition et son projet sociétal de sensibiliser, de soutenir et de donner la parole aux jeunes aidants. Fidèle à ses valeurs mutualistes, à la défense des publics fragiles et aux côtés des aidants depuis plus de 20 ans, la Macif a souhaité soutenir l’événement.

Pour la première fois à Lyon, le 3 octobre 2023, auront lieu Les Rencontres de la Jeunesse Aidante qui ont pour objectif de refléter cette réalité invisible.

Frères et sœurs, enfants ou petits enfants de personnes malades ou en situation de handicap, jeune couple ayant déjà connu un accident de la vie... des centaines de milliers de jeunes sont concernés.

54% des jeunes aidants estiment ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse*.

36% passent plus de 2 heures par jour à aider*.

61% d’entre eux apportent un soutien moral (écoute, remonter le moral …)*.

51% gèrent certains aspects de la maison (courses, ménages…)*.

43% s’occupent des aspects médicaux (aller à la pharmacie, assurer le suivi médical, préparer le pilulier…)*.

46% des jeunes interrogés seraient favorables à ce qu’on leur propose de l’aide pour s’occuper de la personne aidée*.

*Selon une étude Ipsos – Novartis 2017 » qui sont les jeunes aidants aujourdhui en France »

Rien à voir avec un épiphénomène, c’est un véritable enjeu sociétal.



Contrairement à plusieurs de ses voisins européens, les jeunes aidants français sont restés dans l’angle mort des politiques publiques et invisibilisés de fait. Depuis quelques années, la France prend conscience de l’existence de ces jeunes, bien cachés derrière leurs proches en difficulté de santé.

Sous l’impulsion d’Axelle Enderlé, Directrice générale et fondatrice et avec la mobilisation de très nombreux anciens et jeunes aidants, La pause Brindille est devenue une association militante, référente et active depuis quatre ans.



Portée par une vision à long terme et émancipatrice, La pause Brindille s’engage pour limiter l’impact de la situation des jeunes aidants sur leur santé et leur vie sociale, afin qu’ils aient la chance d’accéder aux mêmes choix que les autres jeunes. Au quotidien, les activités de notre association sont développées autour de trois axes d’actions : Sensibiliser, Soutenir et Faire communauté, afin de favoriser l’(auto)identification des jeunes aidants et libérer leur parole.



Les Rencontres de la Jeunesse Aidante du 3 octobre sont gratuites et ont pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand public :

Qu’entend-t-on par Jeunesse aidante ?

Quelles histoires de vie pour éclairer ce vaste sujet ?

Lors des Rencontres de la Jeunesse Aidante, La pause Brindille donne la parole à celles et ceux qui ont vécu et transformé cette expérience de vie en projet artistique : livre, podcast, film, stand up… Des sociologues apporteront un éclairage scientifique sur ce sujet et des slameurs permettront de décaler notre regard pour mieux découvrir cette jeune France invisible.

C’est un événement national hybride : physique et digital ! Pour cette occasion, La pause Brindille invite le grand public à la rejoindre à Lyon ou suivre les Rencontres en streaming, gratuitement et sur inscription.



Alors rendez-vous le 3 octobre 2023, à l’espace de l’Ouest Lyonnais

ou en distanciel de 14h à 17h30 !

