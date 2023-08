Lozère - Nadia Ratsimandresy & Lé Henry-Serebryakov - Duo Magdalena #1

Tentez de vous faire surprendre par les ondes.

Plongez dans l’univers sonore de Nadia Ratsimandresy, compositrice associée de Scènes Croisées, et de son onde Martenot, associée à la.le chorégraphe, circassien.ne et performeur.se Lé Henry. Une expérience sensible où l’intime et la proximité viennent nourrir une approche inédite de l’écoute musicale et du geste chorégraphique.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et le festival Magdalena Montpellier à Hyelzas sur la communde d'Hures-la-Parade.

Dans le cadre des ouverture(s) de Scènes Croisées de Lozère.

Tarif : 6€

Tout le programme sur https://scenescroisees.fr/