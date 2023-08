Albi - Le lundi 4 septembre à Albi, Héraclide accueille les premiers locataires de sa nouvelle résidence

Le 4 septembre prochain, Héraclide, spécialiste de l’habitat indépendant et adapté pour seniors inaugure sa nouvelle résidence avec services à Albi (81). A 1km du cœur de ville historique en passant par le Pont Vieux, la résidence Héraclide est implantée dans le quartier calme de la Madeleine, bénéficiant de commerces et de services de proximité comme le marché de la Madeleine tous les samedis matin. Les résidents pourront profiter d’une vie citadine dans la ville préfecture du Tarn riche en patrimoine et en culture.

Cette résidence au style épuré accueille 22 appartements meublés et très fonctionnels, de 2 ou 3 pièces, tous ouverts sur un balcon ou une terrasse et propose des loyers à partir de 890 euros par mois.

Héraclide met un point d’honneur à proposer un cadre de vie sécurisé à ses locataires qui disposent ainsi de prestations incluses : une veille nocturne, une permanence physique 7jours/7 et une téléassistance. De plus, La location d’un habitat indépendant sécurisé chez Héraclide peut donner droit à certaines aides financières (ALS1 ou encore l’APA2 ou la PCH3), selon les conditions de chaque locataire.

Cette implantation est stratégique pour Héraclide, partenaire des collectivités locales et acteur engagé dans la dynamisation les territoires ruraux, Albi bénéficie d’un tissu économique très dynamique et compte près de 50 000 habitants.

« Héraclide imagine le futur des seniors dans leur commune. A partir du 4 septembre, les locataires d’Albi pourront emménager dans un appartement équipé et accessible. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de leur quotidien par une présence humaine nuit et jour tout en respectant leur indépendance. » précise Jean-Luc Suarez, Fondateur du Groupe Héraclide

Mais… Héraclide, c’est quoi concrètement ?

Crée en 2019, Héraclide est un concept unique en France qui propose des locations logements pour séniors (65 ans et +) et personnes en situation de handicap dans un environnement familier et calme. Toujours implanté au plus près des cœurs de ville, à proximité des commerces, des services médico-sociaux et des transports, Héraclide met à disposition deux types d’appartements T2 et T3 avec des loyers raisonnés avec possibilité d’avoir des aides. A taille humaine, les logements sont entièrement équipés, sécurisés et accessibles à tous, sans contrat de séjour. Ils sont personnalisables avec la décoration de chaque locataire. Héraclide se définit comme une 3ème voie entre le domicile et les établissements spécialisés. Acteur du vivre ensemble, Héraclide compte déjà 5 ensembles sur le territoire français et met un point d’honneur à proposer des résidences à taille humaine de 15 à 28 logements maximum. Un parti-pris qui met la proximité et le respect du libre-choix au cœur de l’ADN d’Héraclide.